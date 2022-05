Konec Vrby = šance pro Nitu? Trenér, který zůstal, Rumuna chválil

Je to tradiční jev prakticky pokaždé, kdy Sparta oznámí sestavu pro zápas. Fanoušci nechápavě kroutí hlavou, na sociálních sítích volají po startu Florina Nity. Od konce listopadu jim nebylo vyhověno.

Zkušený brankář se stal personou non grata v momentě, kdy si koncem roku v rumunských médiích hlasitě postěžoval na svou pozici. Po porážce v Uherském Hradišti totiž ze sestavy vypadl a už se do ní nevrátil.

„Žádné konkrétní vysvětlení jsem od trenéra nedostal. Mluvil jsem se sportovním ředitelem (Tomášem Rosickým) a zbytkem trenérů a nevím, co říct. Bylo to jen rozhodnutí hlavního trenéra. Snažil jsem se s ním mluvit, ale bohužel mi to nešlo,“ uvedl Nita pro list Gazeta Sporturilor.

Reakce protistrany na sebe nenechala dlouho čekat…

„Překvapilo mě to. Nebylo to úplně tak, jak Florin říkal. Naši trenéři brankářů s ním komunikovali. Mají velký vliv na to, kdo bude chytat. S Florinem se baví. V rumunských médiích to bylo nějak prezentované, což mě hodně mrzelo. Po pěti výhrách na závěr podzimu říkat něco takového je minimálně zvláštní. Ale je to jeho věc,“ podotkl Pavel Vrba pro Sport během zimního soustředění ve Španělsku.

Na jaře se nicméně situace nijak nezměnila. Přednost dostávali Dominik Holec s Milanem Hečou, Rumun se po zranění, které utrpěl během přípravy, plynule vrátil lavičku/tribunu. Vrba navíc několikrát zopakoval, že v brankářské otázce hodně dá na verdikt svých kolegů Martina Ticháčka a Michala Špita.

První jmenovaný už ovšem na Letné nepůsobí, v pondělí skončil společně s Vrbou a asistentem Zdeňkem Bečkou. Špit naopak v realizačním týmu, jenž do konce sezony povede Michal Horňák, zůstává. A byl to právě někdejší vynikající gólman, kdo měl ještě během podzimu na Nitu jen slova chvály.

„Florin nemá výraznější slabinu. Je schopný zahrát technicky nohou, umí všechny varianty kopu. Reflex je jeho dominanta, ale má i výborné řešení jeden na jednoho. Teď navíc začal víc chodit ven, na tom jsme poslední rok a půl hodně zapracovali,“ vykládal Špit koncem října.

Tedy ještě v době, kdy byl rodák z Bukurešti neotřesitelnou jedničkou a skvělými výkony Letenským zachránil celou řadu zápasů.

„Je to maximalista. Kolikrát musíme cvičení opakovat, protože ho chce mít úplně precizně odchytané. A když se to nepovede podle představ, chce ho dělat znovu. Klidně jedenáctkrát za sebou. Někdy ho musíme i brzdit, když je hodně naštvaný, že dostal od nějakého spoluhráče gól,“ popisoval Špit.

I proto bude nyní zajímavé sledovat, jak se nově vzniklý trenérský štáb k brankářské otázce postaví. Pražané před sebou mají ještě tři zápasy. V lize se utkají se Slováckem a Slavií, následovat bude finále MOL Cupu v Uherském Hradišti.

Podle zákulisních informací případnému Nitově zapojení do akce nestojí nic v cestě, gólman je zdravý a v plnohodnotném tréninku. Bude tedy záležet čistě na rozhodnutí realizačního týmu, silné slovo by mohl mít právě Špit.

Dočasně dosazený kouč Horňák, jenž se k áčku přesunul z druholigové rezervy, si tak zopakuje situaci z jara 2019, kdy rovněž dojížděl ročník po konci Zdeňka Ščasného. Co lze od někdejšího vynikajícího obránce očekávat? Důraz na defenzivu. Snahu o rychlé brejky. A taky sázku na mladé.

„Na ten týden, na který k áčku jde, se určitě vyčistí atmosféra po neúspěších s Hradcem a Plzní. Bude se snažit udělat pohodu, aby hráči dali do posledních zápasů všechno a vytěžili z posledních zápasů maximum. Hlavně tedy to finále, které Sparta potřebuje zvládnout. Je to práce na týden, to se moc taktických věcí stihnout a natrénovat nedá. Spíš to je o té dobré náladě v kabině,“ uvedl bývalý útočník Sparty Vratislav Lokvenc.

Sparta chce pochopitelně zvládnout všechny tři zápasy, jednoznačnou prioritou je ale zmíněné finále domácího poháru proti Slovácku. Na Horňákovi bude, aby v krátkodobé misi se svými svěřenci uspěl.

„Míša Horňák je dobrý trenér, v béčku odvádí dobrou práci. U áčka už jednou v takové pozici byl, takže ví, do čeho jde. Je to velký sparťan a ví, co ta práce obnáší,“ zakončil Lokvenc.