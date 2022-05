17 gólů za sezonu. JDB na rozloučenou trhá rekordy: Budou si mě pamatovat

Gólem proti Spartě se vrátil do čela tabulky kanonýrů – a stanovil nový klubový rekord. Žádný hráč Plzně nezaznamenal v rámci jedné sezony sedmnáct gólů jako Jean-David Beauguel. „Mám radost, protože jsem na to od začátku sezony myslel,“ uvedl. Dosavadním maximem západočeského klubu bylo šestnáct tref, na které to před Francouzem dotáhly tři legendy.

Nemusel skákat ani nabíhat si, Adam Hložek, který ho měl při obranné standardní situaci na starost, byl už myšlenkami evidentně jinde a klíčový souboj úplně vypustil. Jeanu-Davidu Beauguelovi stačilo jen si počkat na centr Lukáše Kalvacha a míč precizně trknout za tyč sparťanské branky. Běžela 8. minuta a zkáza hostů z Prahy v Doosan Areně právě odstartovala.

„Rychlé vedení bylo důležité, abychom lépe kontrolovali hru,“ prohlásil pak spokojeně útočník Viktorie pro klubovou televizi. „Nakonec to bylo 3:0, hezké počasí, spokojení fanoušci. Perfektní den.“ Beauguelův zásah měl zároveň i historický význam. Sedmnáct gólů v novodobé historii ještě žádný plzeňský hráč v rámci jedné sezony nenastřílel. Dosavadní maximum bylo šestnáct branek, na které to postupně dotáhli Marek Bakoš, Michal Ďuriš a Michael Krmenčík, tedy legendy klubu.

Rodák ze Štrasburku je nyní překonal. A přiznal, že to pro něj (možná překvapivě) hodně znamená.

„Mám radost, protože jsem na to od začátku sezony myslel,“ uvedl. „Říkal jsem to i kamarádům, že je to můj cíl. Je to maličkost, nic zásadního, ale pro mě je to důležité, protože jsem zde zanechal něco, díky čemu si mě budou fanoušci třeba pamatovat,“ dodal hráč, kterému ve Viktorii končí po sezoně smlouva. A s jejím prodloužením nepočítá.

Beauguel měl oproti Bakošovi, Ďurišovi a Krmenčíkovi výhodu ve vyšším počtu zápasů díky nadstavbě, kterou dokonale využil. Před týdnem se na ně v Edenu dotáhl, teď proti Spartě je překonal. Prožívá životní sezonu, jeho dosavadním maximem bylo dvanáct gólů v té minulé. Nyní honí dvě trofeje najednou. Mistrovský titul i korunu krále střelců, kterou zatím drží společně s Václavem Jurečkou ze Slovácka. Ladislav Almási z Baníku na vedoucí duo ztrácí jeden zásah, slávista Ondřej Lingr tři. Nikdo další už nemá reálnou šanci se do této přestřelky zapojit.

„Nejdůležitější je vyhrát titul, až potom je koruna pro krále střelců,“ řekl Beauguel způsobně. Ale individuální úspěch ho evidentně rajcuje, o tom žádná. „Je důležité mít osobní cíl, být motivovaný. Myslím, že jsem na dobré cestě, uvidíme po posledním zápase.“

Plzeň čeká ve středu výjezd do Mladé Boleslavi, kde hraje svá domácí utkání nevyzpytatelný Hradec Králové. V neděli pak lídr tabulky v posledním kole přivítá doma před vyprodaným hledištěm Baník Ostrava.