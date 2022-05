Hapal je po dalším jednání opět blíž Baníku. Co opavský talent?

Definitivně to tedy znamená, že Pavel Vrba se novým koučem FCB nyní nestane. Je velmi pravděpodobné, že trenérské duo H+K bude ve středu večer ve skyboxu na vítkovickém stadionu sledovat atraktivní duel se Slavií, aby tým vidělo na vlastní oči.

Minimálně Pavel Hapal si zápas určitě ujít nenechá. Z Olomouce, kde žije, to má oproti Kováčově Praze do Ostravy jen hodinu.

Úterního jednání se měl zúčastnit i agent Roman Brulík, mezi jehož klienty patří z kádru Slezanů bek Jan Juroška a záložník Dominik Janošek (hostuje z Plzně). A podle Opavského deníku dost možná brzy i jednadvacetiletý středopolař Opavy Denis Darmovzal.

Šikovného fotbalistu a autora sedmi druholigových branek z této sezony má na radaru více celků z FORTUNA:LIGY, server iSport.cz už dříve referoval o zájmu Mladé Boleslavi, kde se zalíbil sportovnímu manažerovi Františku Myslivečkovi.

V pátek Darmovzal nádhernou ranou do šibenice rozhodl o televizní výhře 2:1 na půdě Sparty B, což rovněž vzbudilo velký ohlas.

„Zatím o něm s Baníkem vůbec nejednáme. Zájem navíc registrujeme z více ligových klubů. Dohodli jsme se s hráčem, že to do konce sezony nebudeme řešit. Opava má pořád šanci na postup, na to se teď Denis soustředí. Případný postup by i v jeho rozhodování o budoucnosti mohl leccos změnit,“ odpověděl Brulík, který na Bazalech pomáhá i s organizací oslav 100 let od založení. Včetně Expa či výročního utkání se skotským Celticem (13. července).

Darmovzalovi dopřál první zkušenost s elitní soutěží v minulém ročníku – stejně jako několika dalším mladým odchovancům – trenér Kováč, takže do neznáma by nešel. Z SFC se dobře znají.

Až ve F:NL pod Romanem Westem však v profesionálním fotbale pořádně prorazil. I co se týče čísel.

Brulík pomáhal Hapalovi se smlouvou už na jaře 2018 při jednání se Spartou, oba pojí dlouholeté přátelství. Platí to i pro Kováče.

Všichni tři spolu například letos v lednu vyrazili na jih Španělska, v teple spojili příjemné s užitečným. V tu dobu tam na soustředění pobývali Letenští s Pardubicemi.