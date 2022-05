Klíč k titulu. Beauguel mě překvapil, z egoisty je týmový hráč, říká Klusáček

Pokud Plzeň dotáhne svou jízdu FORTUNA:LIGOU za titulem, on bude jedním z hlavních hrdinů. Vlastně už jím je. Sedmnáctigólový snajpr Jean-David Beauguel zároveň personifikuje proměnu a nový styl Viktorie. Respektive to, jak se na západě Čech nejlepší střelec soutěže (spolu s Václavem Jurečkou) posunul. „Byl to takový egoistický hráč – a dneska je ochoten pracovat ve prospěch týmu,“ srovnává ve speciálním videorozhovoru bývalý trenér Bohemians Luděk Klusáček.