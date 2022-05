Zranění, zamotaná hlava a pokuty: opory Hradce proti Plzni nenastoupí

Oba jsou žhavé zboží. Po jejich službách, po kvalitě, jíž pomohli „votrokům“ k šokujícímu průniku do skupiny hrající o titul, touží mocní. Okolo Jana Mejdra, dravého halfbeka, a Adama Vlkanovy, akčního křídla či podhrotu, je rušno. V Hradci Králové si asi aktuálně říkají, že až moc…

V neděli se totiž oba objevili na tribuně stadionu v Edenu, sledovali duel Slavie se Slováckem. Vedení východočeského klubu bylo tuze rozladěné, zrušilo proto pondělní domluvenou schůzku s červenobílými, na níž se mělo jednat o přestupu obou borců do mančaftu kouče Jindřicha Trpišovského.

Manažer Hradce: Vrhá to špatný stín na náš klub

„Mejdr a Vlkanova porušili své profesionální smlouvy a přestupní řád FAČR tím, že bez svolení klubu a bez jeho vědomí jednali se zástupci Slavie. Za tento prohřešek jim vedení udělilo interní pokutu, kterou hráči přijali, a celou situaci tím považujeme za vyřešenou,“ uvedl na svém webu královéhradecký klub.

„Neslučuje se to s profesionalitou hráčů ani agentů a vrhá to špatný stín na náš klub. Jasně jsme deklarovali Slavii, Spartě i Plzni, že jsme připraveni k jednání, ale v první řadě se musí bavit klub s klubem a až poté klub s hráčem. Sparta to dodržela, Plzeň to dodržela, ale Slavia ne,“ citoval server salonkyhk.cz generálního manažera Hradce Richarda Jukla.

„Bylo to nešťastné,“ přikývl také zkušený hradecký záložník Jakub Rada. „Jsou dvě kola do konce sezony, my můžeme ovlivnit boj o titul. Mělo by se rozlišit, co se hodí. Myslím ale, že to měli vyhodnotit agenti kluků. Dneska je miliarda manažerů a oni udělají takovouhle věc,“ divil se.

VIDEO: Přítomnost hradeckého duo na nedělním zápase Slavie v Edenu komentovala také plzeňská legenda David Limberský . Podívejte se...

LIMBOVA ŠAJTLE: Kluci z Hradce na Slavii nepatří. Vrbu beru na pivo Video se připravuje ...

Ano, jeho postoj je pochopitelný. Už dnes totiž hrají Hradečtí s Plzní, vedoucím celkem tabulky. Do zápasu nejdou Východočeši rozhodně jako outsider. Zaprvé Viktorii v sezoně porazili, zadruhé v nadstavbě udolali Slavii a remizovali na Spartě. Jsou na vlně, z níž je nemohla srazit ani víkendová prohra na Baníku.

To spíše záležitosti kolem dvojice opor. Mančaftu situace nemusí prospět, dostal se do centra dění, což ještě umocňuje zpráva, že ani jeden z „kluků, co chodí na fotbal na Slavii“, jak je nazval Rada, proti Plzni nenastoupí.

Vlkanova nezvládl úterní trénink, je zraněný. Od duelu v Ostravě má potíže s kotníkem. „Zkusil to, ale bolí ho to,“ potvrdil Sportu zdroj z klubu. Mejdr je maličko jiný případ. Přestupový ruch působí na jeho rozpoložení, má zamotanou hlavu.

„Mejdr má v tuto chvíli na stole tři nabídky na přestup, mimo jiné od obou klubů, které spolu bojují o titul. A sám připouští, že není připravený nastoupit k utkání s čistou hlavou. Do konce sezony proto už v nominaci na zápasy figurovat nebude,“ vysvětlil hradecký klub.

Hradec nakonec přijal omluvu slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka , proto ve čtvrtek bude generální manažer Richard Jukl jednat s klubem z Edenu. Na tomto meetingu půjde o oba hráče.

„Panu Tvrdíkovi jsem řekl, ať nejednáme v emocích, protože tuhle událost bereme tak, že je to pošpinění jména klubu FC Hradec Králové. Na druhou stranu to není tak, že bychom nechtěli jednat. Pan Tvrdík to uznal, omluvil se. Chce se s námi sejít i osobně, byť je zdravotně indisponován. A také vyjádřil politování nad jednáním jeho podřízených. V této chvíli to beru jako téměř uzavřené. Jednání se nebráníme, ale musí to mít nějakou úroveň,“ řekl Jukl.

Uvidí se, v jaké náladě budou jednání běžet. Ovlivnit je může i výsledek duelu Hradce s Plzní.

Adam Vlkanova je podle známkování deníku Sport nejlépe hodnoceným fotbalistou ve FORTUNA:LIZE. Projděte si kompletní pořadí.