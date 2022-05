SESTŘIHY: Plzeň má TITUL! Rozhodla výhra nad Hradcem a ztráta Slavie

Bezprostředně po závěrečném hvizdu v Boleslavi vypukly mistrovské oslavy. Parta pod vedením Michala Bílka byla před sezonou podceňovaná, málokdo Plzni v souboji s favorizovanou Slavií a Spartou věřil. Jenže Beauguel a spol. to dokázali.

Kolo před koncem soutěže rozhodlo klání v Boleslavi, respektive na Baníku. Západočeši svůj úkol zvládli, oslabený Hradec přemohli 2:0. Naopak Slavia remizovala v Ostravě 1:1 a v závěrečném nedělním kole už nemá šanci vedoucí Viktorii přeskočit.

Západočeši získávají titul po tříleté nadvládě Slavie, naposledy slavili pod vedením Pavla Vrby v sezoně 2017/18. V Boleslavi na sebe hráči nasadili kšiltovky, mistrovská trika a mohli začít šestou mistrovskou jízdu v klubové historii.

Noc bude pravděpodobně dlouhá, celý tým se přesouvá do Plzně. Už dnes začnou první oslavy, oficiální s fanoušky na náměstí klub plánuje na neděli po závěrečném utkání sezony s Baníkem.

Radost Západočechů byla ohromná. Zápas sledoval v kotli hostujících fanoušků i David Limberský, plzeňská ikona, která získala s klubem předchozích pět titulů a v létě uzavřela hráčskou kariéru.

V úterý v Doosan Areně se chystá jeho rozlučka Limbovo finále, což bude parádní tečka pro celý klub za náročnou sezonou. „Jsem strašně rád za kluky, že jsme udělali titul, protože jsme si ho zasloužili. Měli jsme i krušné chvíle, ale bez skromnosti si myslím, že je to zasloužené,“ řekl do televizních kamer stanice 02 Sport krátce po utkání plzeňský trenér Michal Bílek.

SESTŘIH: Hradec Králové - Plzeň 0:2. Viktoria slaví šestý titul, rozhodl Beauguel Video se připravuje ...

V létě se přitom Plzeň dostala do problémů, když neprošla do podzimní pohárové Evropy a ztratila důležité finance. Nicméně všichni se vzpamatovali a na domácím poli prožili skvělý ročník, kdy za sebou nechali i nadupanou Slavii.

„V úvodu soutěže jsme měli hodně zraněných, Kalvach, Havel Beauguel. Vítězství byla o jeden gól, ale ty body jsme získávali. Dostávali jsme se do pohody, kluci se semkli a je tu výborný kolektiv,“ ohlédl se Bílek.

Plzeň má do příští sezony jistou kvalifikaci Ligy mistrů a velkou šanci, že si na podzim zahraje evropské poháry. Což znamená důležité finance a také lepší vyjednávací pozici pro majitele Adolfa Šádka, který se snaží do klubu přivést nového silného investora.

„Byl jsem naměkko. Teď je krásné vidět kluky a fanoušky spokojené. Díky, že přijeli a vytvořili domácí prostředí. V neděli hrajeme a chceme vyhrát, bude plno. Ale oslavy budou. Já se nechám oholit,“ dodal s úsměvem plzeňský kouč.

Naopak Slavia končí ligovou sezonu způsobem, jakým si to určitě nepředstavovala. „Je to zklamání, protože jsme chtěli udržet šanci do posledního kola, to se nám výsledky nepodařilo. Před sezonou jsme měli nejvyšší ambice, ale letos byl jeden tým lepší než my a udělal víc bodů, my jsme ho ze tří zápasů dokázali porazit jen jednou, to je jedna z příčin,“ řekl po utkání v Ostravě trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 20. Beauguel, 55. Mosquera Sestavy Domácí: Vízek – Ja. Klíma, Král, Leibl (51. Soukeník) – Harazim (46. Čech), Rada (C), Kodeš, Kučera, Novotný – Kubala, Rybička (68. Prekop). Hosté: Staněk – Řezník, Santos, Hejda (C), Havel – Čermák (67. Pernica), Sýkora (55. Chorý), Kalvach – Kopic, Beauguel (79. Trusa), Mosquera (79. Holík). Náhradníci Domácí: Fendrich, Čech, Kateřiňák, Doležal, Dvořák, Prekop, Soukeník Hosté: Tvrdoň, Pernica, Holík, Káčer, Šulc, Trusa, Chorý Karty Hosté: Kalvach, Chorý, Trusa Rozhodčí Ondřej Berka – Jiří Kříž, Jan Váňa Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

Beauguel se Šádkem v družném rozhovoru: Padala slova „future“ a „stay here“ Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32. Buchta Hosté: 5. Sor Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman – Jaroň (83. Boula), Kaloč, Buchta (77. Smékal), Falta – Ji. Klíma (77. Chlumecký), Almási (90+1. Kuzmanović). Hosté: Mandous – Kačaraba (74. Tecl), Ousou, Kúdela (C) (21. Talovierov), Plavšić (61. Samek) – Hromada (46. Oscar), Holeš – Ševčík, Traoré, Lingr (74. Fila) – Sor. Náhradníci Domácí: Budinský, Chlumecký, Boula, Šín, Smékal, Kuzmanović, Budínský Hosté: Kolář, Talovierov, Tecl, Samek, Fila, Oscar, Madsen Karty Domácí: Kaloč, Pokorný, Almási, Ndefe, Lischka (č), Laštůvka Hosté: Holeš Rozhodčí Hocek – Nádvorník, Antoníček Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 8728 diváků

SESTŘIH: Baník - Slavia 1:1. Ostrava ustála rychlý úder Sora a srovnala, hosté bez titulu Video se připravuje ...

Vše o klubu ZDE