Dočkalův nezapomenutelný večer: Nastane vítězná éra. Penaltu nechtěl

Co se vám honilo hlavou v 60. minutě, když jste přepustil místo na trávníku Adamu Hložkovi?

„Spousta věcí. Už celý den jsem na to myslel, pak zápas samotný... Bylo tam víc momentů kdy se člověk chce soustředit na hru, ale okolnosti mu to úplně nedovolí. Byl to jeden z večerů, na který nikdy nezapomenu. Děkuju všem, kteří přišli na stadion. Děkuji spoluhráčům a klubu, za to jaké rozloučení mi připravili a že jsem měl možnost rozloučit se doma.“

Mohlo to být i s gólem, ale penaltu jste nechal tradičnímu exekutorovi Dávidu Hanckovi. Neměl jste chuť jít?

„Ne, mně už během dne blesklo hlavou, že by penalta mohla přijít, protože jsme dlouho žádnou nekopali, ale také jsem si říkal, že bychom neměli nic měnit. Hanci penalty spolehlivě proměňuje. Nebylo by dobré to stavět do nějaké rozlučkové exhibice. To jsem nechtěl. Dávid na mě sice kouknul, jestli ji budu chtít, ale řekl jsem mu, ať si vezme balon.“

Za týden vás čeká poslední zápas ve finále MOL Cupu, předtím ještě derby. Bude důležité zvládnout tyto dva závěrečné zápasy a rozloučit se vítězně

„Bude to jiný zápas než dnes. Nebojím se toho, že bychom na finále nenašli síly. Budeme hrát o trofej, takže do toho všichni dáme sto procent. Určitě by bylo lepší jít na Slovácko v laufu, že vyhráváme každý zápas, ale taková situace bohužel není. Na druhou stranu finále je specifický zápas, ve kterém aktuální forma nehraje takovou roli.“

Nebyl jste smutný z toho, že vám loučení s Letnou pokazil výsledek?

„Asi by bylo příjemnější, kdybychom vyhráli. Rychle vedli 3:0, měli klid a chytili lidi do jiné atmosféry…. Ale zažil jsem momenty, na které budu rád vzpomínat a ty jednou přebijou ten samotný zápas i jeho výsledek.“

Končíte kariéru ve 33 letech. Není to přeci jen brzy?

„Není. Ani jednou jsem si neřekl, že je to unáhlené. Nebylo to rozhodnutí posledních týdnů, ale dlouhodobějšího rázu. Měl jsem dost času o tom všem přemýšlet. A získal jsem důrazně víc argumentů, proč skončit. Pak už jsem jen čekal, až to budu muset oznámit klukům v kabině, udělat veřejné prohlášení. Sám jsem byl zvědavý, co to semnou udělá. Zda budu váhat, nebo budu nervózní, ale to nepřišlo. Tím se potvrdilo, že to je definitivní rozhodnutí a podložené pádnými argumenty.“

Trenér Zdeněk Ščasný vašeho konce lituje, že odcházíte brzy. Co vy na to?

„V určitou fázi jsem si uvědomil, že se mi bude lépe žít s tím, že jsem skončil o rok dřív, než že jsem kariéru zapíchnul o rok později…“

Ve Spartě jste získal jediný mistrovský titul a společně s pohárem to byly na dlouhých šest let jediné trofeje. Kdybyste to tušil, užil byste si tehdejší triumfy víc?

„Nic bych neměnil, užil jsem si to naplno, protože jsem měl kolem sebe lidi, se kterými to ani jinak nešlo. Byli tu kluci, kteří po tom tehdy strašně toužili. Například Mára Matějovský, který byl se Spartou snad třikrát druhý, než přišla titulová sezona. Už tehdy jsem si uvědomoval, že nikde není dáno, že budeme tituly sbírat i dál. Musím se ale přiznat, že tehdy jsem si myslel, že na Spartě začíná éra, kdy získáme titulů daleko víc. Objektivně tomu nic nebránilo, ale sezony se nakonec vyvíjely jinak.

Apeloval jste třeba i nyní na hráče v kádru, aby to brali na vědomí?

„Doufám, že současný tým, který je přebudovaný a je relativně mladý, si něco podobného také prožije. Vzpomínky a pocity, které v titulové sezoně prožijete, totiž prohlubují vztah ke klubu. Povzbuzují touhu vyhrát znovu a znovu a získat trofej pro klub. Věřím, že se kluci brzy dočkají a nastane nová vítězná éra.“