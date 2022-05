Plzeňské oslavy. Bílek jako by titulu nevěřil, Šádek hned přemlouval střelce

Červenomodří jásali dvakrát. Nejprve po závěrečném hvizdu svého zápasu s Hradcem Králové, který s přehledem zvládli 2:0. Hráči a realizační tým pak spolu s majitelem Adolfem Šádkem utvořili na hřišti kruh, v němž na mobilu sledovali, jak dopadne Slavia v Ostravě. Minuty se nekonečně vlekly, než byla remíza 1:1 Slavie na Baníku potvrzena.

Teprve pak padla celá Plzeň do nirvány. Je pošesté českým šampionem!

Na veřejnosti jen zřídka emotivní trenér Michal Bílek si skryl hlavu do dlaní. Jako by pořád nevěřil... Hned ho obejmul jeho asistent Pavel Horváth. Netrvalo dlouho a hráči ho vyhazovali do vzduchu.

Na scéně se hned objevila taška s mistrovskými kšiltovkami a tričky, které si čerství vítězové oblékli a odpálili společný mejdan s fanoušky, kteří obsadili celou protilehlou tribunu a vytvořili svému týmu domácí prostředí. Nechyběl mezi nimi ani bývalý klíčový obránce David Limberský, který se podílel na všech předchozích pěti titulech.

Na hřisti si klubový šéf Šádek našel nejlepšího střelce nejvyšší soutěže Jeana-Davida Beauguela, kterému po mistrovské sezoně končí smlouva a předpokládalo se, že odejde. Ale bude to platit stále? Z ruchových mikrofonů šlo zaslechnout, že Šádek elitního kanonýra přesvědčoval, ať zůstane na boje o Ligu mistrů.

Nejvíc se před sezonou věřilo Slavii, šance se dávaly také Spartě. Ale titul pro Plzeň? To čekal málokdo.

„Je to neuvěřitelné, obrovské překvapení. Nikdo z nás ani z vás si nemyslel, že Plzeň bude bojovat o titul a nakonec ho získá. Jsem hrozně rád za kluky, odvedli fantastickou práci, pracovali poctivě a zodpovědně, neustále o tom mluvím. Předčili jsme pražská „S“, což je obrovské vyznamenání. Řada z nás je naměkko. Jsme opravdu nadšení a moc si to užíváme, i když na to moc nevypadám,“ uvedl Michal Bílek, po Vítězslavu Lavičkovi a Jaroslavu Šilhavém teprve třetí trenér, který v české lize získal titul ve dvou klubech.

„Když jsem do Sparty přicházel, bylo pravidlem, že získává tituly. Jediný cíl byl vyhrát ligu, byl to úkol. Tohle předčilo všechno,“ přiznal Bílek. „V Plzni jsme dostali zadání dostat se do předkol evropských pohárů, o to je to překvapivější. Bylo to hrozně nečekané.“

Ano, s triumfem Viktorie nikdo nepočítal. V minulé sezoně skončila pátá a na její celkové vítězství vypsaly sázkové kanceláře vysoký kurz 25:1. Hned v létě navíc ostudně vypadla v kvalifikaci Konferenční ligy, rychle skončila i v MOL Cupu.

Jenže právě absence v Evropě byla jedním z důvodů jejího úspěchu. Na rozdíl od Slavie a Sparty nemusela tříštit síly, soustředila se pouze na domácí soutěž a šla systematicky za svým snem. Hned šestnáct zápasů vyhrála o gól, hodně z nich přitom musela otáčet. To svědčilo o velké morální síle týmu a schopnosti se koncentrovat.

Prohrála jen dvakrát – na podzim nejprve s Hradcem Králové a pak na Slavii. Ale na jaře s obhájcem titulu obě utkání dovedla do remízy 1:1, což byl výsledek, který jí v danou chvíli vždy maximálně vyhovoval.

Bílek dal mužstvo do latě především v defenzivě. Partu fotbalových bohémů přetvořil na komando dříčů, kteří nevypustili jediný souboj a při plnění svých pracovních povinností nic nepodcenili. Svědčí o tom nejnižší počet inkasovaných gólů (21) i čtrnáct čistých kont Jindřicha Staňka.

U spolehlivého reprezentačního gólmana vše začínalo, ale zlatý tým měl i další pilíře. V prvé řadě kapitána Lukáše Hejdu, který vydržel zdravotně celý ročník, vstřelil pět gólů a tým vedl jako správný lídr. I proti Hradci ještě za stavu 0:0 dvakrát v kritické situaci precizně zasáhl.

V záloze udával jako dokonalý metronom rytmus Lukáš Kalvach. Navíc skvěle rozehrával standardní situace, z nichž si připsal sedm asistencí.

Na hrotu pak činnost spoluhráčů zúročoval zabiják Jean-David Beauguel, s osmnácti góly nejlepší střelec ligy. Trefil se i tentokrát, kdy pohotovou ránou otevřel skóre a tým uklidnil.

Plzeň sice za celou sezonu nenašla nového majitele a musela najet na úsporný režim, přesto dovedla soupisku účinně posílit. V létě přivedla Jhona Mosqueru a Jana Sýkoru, což byly dvě parádní trefy. A v zimě se povedl i brazilský stoper Eduardo Santos, který zdatně nahradil zraněného Filipa Kašu. Své si navíc odehrál i Libor Holík.

„V úvodu sezony jsme měli osm zraněných hráčů, vypadli nám klíčoví hráči Kalvach, Havel a Beauguel, přesto jsme vyhrávali,“ vybavil si Bílek. „I když to kolikrát bylo upachtěné, bylo to nesmírně důležité. Pak se dalo mužstvo dohromady a oproti soupeřům jsme měli trošku výhodu, že jsme nehráli poháry. Začali jsme si věřit víc a víc, a dopadlo to takhle. Je to prostě úžasný,“ dodal sedmapadesátiletý kouč, jehož celek čeká jako jediný z Česka za dva měsíce kvalifikace Ligy mistrů.

Ale to je ještě daleko, teď je čas vše pořádně oslavit.

„Netuším, co je v plánu, ale určitě půjdeme někam na pivo. To je jednoznačný,“ prohlásil Bílek.