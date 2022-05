Chorý po titulu řval do kamer: Hlavně ať to ví pan Rajnoch! Ten odpověděl

Po skolení Hradce v Boleslavi (2:0) se seběhli k mobilnímu telefonu. Jakmile na obrazovce skončil duel Slavie na Baníku, který stvrdil Plzni mistrovskou korunu, vypukla v západočeském týmu euforie. „Jsme první, tak ať to hlavně ví pan Rajnoch, díky!“ křičel do kamer útočník Viktorie Tomáš Chorý a narážel na kritiku ze strany někdejšího ligového obránce a současného televizního experta stanice O2 Sport.

Zůstávali na prvním místě v tabulce, odškrtávali si jeden těžký zápas za druhým. V boji o titul se ale Plzni do poslední chvíle příliš nevěřilo. Mnoho expertů kritizovalo účelný způsob hry a sázku na přílišnou defenzivu, kterou do mužstva pumpoval Michal Bílek.

Kritické věty evidentně ležely dlouho v žaludku plzeňské kabině. A jakmile přišel správný čas, emoce šly ven. „Je to tam, chápeš to, jsme tam, dop**ele už, konečně!“ křičel útočník Tomáš Chorý v Boleslavi krátce po výhře 2:0 s Hradcem, která Západočechům přihrála kolo před koncem nadstavby mistrovský titul.

„Jsme první, tak ať to hlavně ví pan Rajnoch, díky!“ neodpustil si rýpavý komentář směrem televiznímu expertovi stanice O2 Sport. V tu chvíli objímal asistenta Pavla Horvátha, dalšího důležitého muže pro plzeňskou úspěšnou mašinu.

Noc mistrů v Plzni: vítání s fanoušky i světlice a pařba do rána Video se připravuje ...

Chorý pravděpodobně narážel na Rajnochovy kritické věty po dubnovém zápase doma proti Slavii, kde právě vysoký útočník srovnal na konečných 1:1. Bývalému reprezentantovi se mimo jiné nelíbilo, že celý zápas odehrál v plzeňské obraně Milan Havel, ačkoliv kvůli zranění předčasně opustil reprezentační sraz a neodjel na přípravu do Walesu.

„Plzeň je často podceňovaná a pořád je první. Něco mi tam ale celkově nesedí. Havel nemůže nastoupit za reprezentaci a pak odehraje celý zápas proti Slavii. Nevidím do komunikace, jaká byla mezi klubem a nároďákem, ale přijde mi to nešťastné,“ zmínil pro Sport.cz.

„Zajímavé by bylo, kdyby si hráč zranění zhoršil a musel kvůli tomu vynechat zbytek sezony. Ale zase je vidět, že hráči chtějí pro klub udělat maximum. Stejně tak Hejda, to byl nejlepší hráč utkání se Slavií, určitě má reprezentační formu, ale Plzeň ho omluvila. Za mě se nároďák neodmítá a hráči jako Pavel Nedvěd by to nikdy neudělali. Tady k tomu dochází, nestalo se to poprvé a nejsem z toho nadšený,“ dodal Rajnoch.

Po Chorého titulové oslavě pak na Twitteru konstatoval, že Viktorii nabudil. „Zřejmě jsem hráče Plzně slušně namotivoval tím, že jsem jim nevěřil," napsal s mrkajícím smajlíkem.

O Plzni pochybovali i jiní. Málokdo by vsadil na to, že nastartovanou sezonu dotáhnou do konce a odolají tlaku Slavie, případně Sparty. „Nikdo nám nevěřil. Od začátku jsme byli zaškatulkovaní, že budeme rádi za poháry. Teď jsme ale tady, jsme první a nevýslovně šťastní,“ vystihl náladu v kabině kapitán Lukáš Hejda.

Mistrovská parta si užila noční jízdu do Plzně, kde proběhly první neoficiální oslavy. Šestý titul pro Viktorii, s nímž téměř nikdo nepočítal, se bude zapíjet dlouho.

Podívejte se, jak začaly mistrovské oslavy! Fotbalisté Plzně se právě dozvěděli, že Slavia ztratila Video se připravuje ...