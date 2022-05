Plzeňské milníky: výbuch v Evropě, uzdravení opory, vláda na Letné

Vyřazení z Konferenční ligy s CSKA Sofia

26.8. 21, odveta play off, 0:3 v prodloužení

Západočeši potřebovali zvládnout tři předkola, aby prošli do hlavní fáze premiérového ročníku Konferenční ligy. Odvrátili hrozící krach proti slabému TNS z Walesu, na jehož půdě po šíleném výkonu padli 2:4. V play off proti CSKA Sofia šli do odvety v Bulharsku s výhrou 2:0, jenže zápas nezvládli a po prodloužení rupli 0:3. To znamenalo konec v Evropě, čímž Plzeň přišla minimálně o jistých 75 milionů. Tým byl zlomený, tři dny po návratu ze Sofie nechal body v Mladé Boleslavi proti Hradci (0:1). Poté mužstvo nabralo úplně jiné obrátky – porazilo doma Spartu 3:2 a zvládlo sedm vítězných zápasů po sobě.