INSIDER: Bílka jsem vytočil, culí se Rada. Slavia si myslela, že může vše

Dvakrát v sezoně na vlastní oči coby soupeř sledoval, co trenér Michal Bílek provedl s plzeňskou Viktorií, které ve 4. kole nadstavby dovedl k senzačnímu titulu. A i když je Petr Rada o šest let starší, netají se uznáním. „Plzeň srovnal. Klobouk dolů, jak za titulem šli,“ říká kouč, jenž naposledy působil v Jablonci. U svého kolegy kvituje způsob, jakým si dokázal získat hráče, ostatně to je i jeho silná stránka. „V tom máme stejnou filosofii, taky chce mít kabinu naladěnu na jednu notu. Ale Míša je určitě klidnější,“ usmívá se host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER. „I když se mi povedlo dostat ho do varu...“ vzpomíná.