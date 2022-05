Mejdr a Vlkanova: jednání pokračují. Svalovec vybírá, kapitán blíž Edenu

V pondělí se na Velkém náměstí v centru Salonu republiky, jak se Hradci Králové přezdívá, potkají „votroci“ se svými fanoušky. Bude to merenda připomínající jednu z nejlepších sezon v historii černobílého klubu.

Šesté místo v lize, semifinále poháru, epochální výhra 4:3 nad Slavií, remíza na Spartě. To Hradečtí nepamatují. Navíc absolvují zápasy v azylu v Mladé Boleslavi, proto se chce klub dostat k fanouškům zase o trochu blíž.

„Budu tam,“ slíbil kapitán Adam Vlkanova.

To je jasné. Jde však o to, zda nejlépe hodnocený fotbalista sezony podle známkování deníku Sport na oslavu přijde jako hráč Hradce, či se smlouvou s novým zaměstnavatelem v kapse. Ve stejné situaci navíc nebude sám. Jan Mejdr je na seznamech mocných, rozhodně zajímavý je stoper Jan Král. Už dříve se šuškalo o zájmu o záložníka Dominika Soukeníka. Mladík sice nepatří pevně do základní sestavy, ale interesantní je jeho věk i herní inteligence.

Poslední dva jmenovaní dres měnit nebudou. „Rozhodně kádr nerozprodáme,“ ujistil sportovní ředitel Jiří Sabou.

Vlkanova s Mejdrem, ti jsou však jiná story. Už ve čtvrtek pokračovala jednání, jejichž harmonogram naplánovaný v minulém týdnu rozbila nedělní návštěva dua na zápasu Slavie se Slováckem. Do Edenu je pozval (v té chvíli) úřadující mistr, bylo z toho haló. Také kvůli tomu nenastoupil ani jeden do středečního střetu s Plzní, po němž Viktoria oslavila mistrovský titul.

Právě nový mistr plus k němu Sparta i Slavia touží po svalovci Mejdrovi. „Je z toho nemocný na duši,“ objasnil trenér Hradce Miroslav Koubek, proč nebyl Mejdr v sestavě při souboji s Viktorií. Vlkanova uhranul Slavii – a to především výkonem při nedávném vítězství. Dříve se mluvilo také o zájmu Sparty, který však v tuto chvíli není rozeznatelný.

O ceně dvou opor jdou až fantasmagorické zvěsti. Jedna z nich mluví o 40 milionech za balíček, další jsou už realističtější. Na Vlkanovu by mohla být pověšena konečná cenovka 12 milionů, na Mejdra o tři miliony vyšší.