Anketa k titulu Plzně: Velký kredit Bílkovi. Kdy to Viktoria zlomila?

Plzeňská jízda a nečekaný zisk titulu v letošní sezoně mnohé překvapil. Přiznávají to i oslovení experti v rámci ankety. Trenéra či bývalých fotbalistů jsme se zeptali na dvě stěžejní otázky: 1. Co říkáte na úspěch Michala Bílka, který za sebou nechal Slavii i Spartu? 2. Co bylo zlomovým bodem v boji o titul?

Jan Rezek

3x mistr české ligy

1. Měl jsem husí kůži

„Pro mě je to malý fotbalový zázrak. Po zápase s Hradcem jsem s trenérem i Horvim mluvil a říkal jim, že o nich po celou sezonu takřka nebylo neslyšet a najednou slaví titul. Je to neuvěřitelné. U televize jsem měl husí kůži. Klobouk dolů před nimi, jakou fantastickou práci v Plzni odvedli. Získali nejvíce bodů, slaví kolo před koncem nadstavby. Navíc se mi líbilo, že zůstali pokorní a šlo jim hlavně o dobro klubu.“

2. Šlágr na Slavii

„Nejspíš vzájemný zápas na Slavii, kde Plzeň vyrovnala v 93. minutě a neprohrála, což ji udrželo v naději. Kdyby se jim to nepovedlo, tak už by je „sešívaní“ před sebe na první místo asi nepustili a titul by si v dalších zápasech pohlídali. Tímto se viktoriáni vrátili do hry a využili momentum z toho zápasu v dalších kolech, kdy pak jednoznačně přejeli Spartu i Hradec a teď zaslouženě slaví.“