Beauguel opouští Plzeň! Definitivně se rozhodl, potvrdil kouč Bílek

Proti Baníku naposledy obleče plzeňský dres. Podle všeho je rozhodnuto. Jean-David Beauguel klub opustí a i přes velký apel fanoušků nebo klubového bosse Adolfa Šádka vyzkouší novou výzvu jinde. Jako volný hráč odchází zadarmo a bude si vybírat z nabídek zahraničních soutěží. Hráčův konec ve Viktorii potvrdil trenér Michal Bílek.

Je Beauguelův odchod definitivní?

„Mým zájmem je, aby Bogy v týmu zůstal. Ale slyšel jsem od něj, že se definitivně rozhodl. U nás pokračovat nebude a půjde někam jinam.“

Už jednáte o případné náhradě?

„O kádru na příští sezonu se bavíme s majitelem Adolfem Šádkem delší dobu. Víme, že potřebujeme posílit, to je jednoznačné. Bogy tady nebude, uvidíme, jak to dopadne s Honzou Sýkorou (končí mu hostování z polského Lechu Poznaň). Také bych byl rád, kdyby v Plzni pokračoval. Určité změny v kádru musejí nastat.“

Vyhrál jste anketu Trenér roku. Vážíte si toho, že jste dostal přednost před konkurenty ze Slavie a Sparty Trpišovským a Vrbou?

„Tady od vás to slyším poprvé, že jsem něco vyhrál. Moc si toho vážím. Ale přemýšleli jsme trošku jinak. Minulá sezona nevyšla tak, jak jsme si představovali. Skončili jsme na pátém místě díky tomu, že jsme zvládli poslední zápas v Opavě. Našim úkolem bylo dát mužstvo dohromady, řekli jsme si, jakým způsobem chceme pracovat a kluci to beze zbytku plnili. Před začátkem sezony jsme měli jiné starosti, než přemýšlet o titulu nebo nějaké anketě.“

Vy jste ale titul získali a patří vám za to respekt.

„Neřeším úplně sebe. Řeším hlavně hráče, jsem rád, že se nám to povedlo kvůli nim. Je tady bezvadná parta, všichni pracovali super. Tohle je nade vše. Jestli sám vyhraju nějakou anketu, tak to pro mě v uvozovkách není tak důležité. Je to samozřejmě příjemné, ale důležitější pro mě bude vždycky tým.“

Motivuje vás rivalita s pražskými celky, které jste nakonec předčili?

„Sparta se Slavií vyhlásily útok na titul. To je jasné, u nich to musí být každý rok. Naše cíle byly v úvodu trošku jiné. Bohužel jsme vypadli z evropských pohárů. Na jednu stranu je to hodně špatně, na druhou stranu jsme měli trošku výhodu, že jsme týden měli celý a mohli se na ligové zápasy dobře připravit. Takhle to fungovalo celou sezonu.“

Chystáte změny herního pojetí, abyste v létě uspěli v kvalifikacích evropských pohárů?

„Na každý zápas jsme se připravovali trošku jinak. Volili jsme různou strategie, různé plány, záleží také na stylu soupeře. Co se týká herního pojetí, velké změny určitě nechystáme. Naopak budeme chtít ten náš způsob hry vylepšit, aby byl ještě dokonalejší. Vždycky u nás bude na prvním místě zodpovědná defenziva.“

Jak jste si užil mistrovské oslavy, které vyvrcholí po závěrečném utkání sezony s Baníkem?

„Oslava byla, poseděli jsme, panuje u nás obrovská euforie, byli jsme obrovsky šťastní, že se nám to povedlo. Teď se připravujeme na další zápas. Nedělní utkání chceme vyhrát už kvůli lidem, na stadionu bude bezvadná atmosféra. Nehodilo by se, pokud k utkání přistoupíme jinak.“

Sníte o postupu do Ligy mistrů?

„Jednoznačně je naším cílem hrát evropské poháry. Když jdeme do kvalifikace Ligy mistrů, tak samozřejmě tím, že si ji chceme zahrát.“

