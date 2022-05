Úkoly pro Vrbu v Baníku: udělat pořádek, na Evropu musí posílit

Před rokem a půl si Baník nechal Pavla Vrbu utéct do Sparty, nyní mu právě po konci na Letné nabídl práci. Majitel Václav Brabec se dočkal vysněného trenéra, na rozdíl od Pavla Hapala do něj vložil důvěru. Aby byla snová (a úspěšná) i vzájemná spolupráce, je třeba ve výroční sezoně rychle najet na stejnou notu. A nejen to, viz seznam úkolů iSport.cz. Hlavním je účast v Evropě.