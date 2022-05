Plzeňské juchání s pohárem! Obarvený Beauguel v slzách, fanoušci na hřišti

Od prvního hvizdu utkání s Baníkem byla zaplněná Doosan Arena i domácí hráči natěšení především na to, co přijde po devadesáti minutách na trávníku. Beauguelova devatenáctá trefa v sezoně znamenala výhru 1:0, po níž naplno vypukly mistrovské oslavy. Ty by proběhly po jakémkoliv výsledku, Bílkova družina si titul zajistila už v předposledním kole v Boleslavi proti Hradci (2:0).

Doma s Baníkem už hrála bez nervů. Ne jako při prvním titulu, kdy ostravského soupeře potřebovala doma v předposledním kole srazit. Tehdy dokonce prohrávala 0:1, ale brankami Jiráčka, Bakoše a Horvátha zápas otočila, vyhrála 3:1 a poprvé v historii ovládla českou fotbalovou scénu.

O jedenáct let později, zase to odpoledne, kdy Baník zlomili a na Štruncácích zlobili, navlékají už šestou mistrovskou korunu. Stejně jako naposledy v ročníku 17/18 se západočeským týmem málokdo počítal, stejně jako před čtyřmi lety ale zatočil s oběma pražskými favority a titul vyfoukl Slavii i Spartě.

Tři a půl roku v Plzni završil Jean-David Beauguel. Suverénně proměněná penalta na konečných 1:0 znamenala devatenáctý gólový zápis v sezoně, z hlediska klubu jde o rekordní počin a zároveň titul pro krále střelců. Francouzského kanonýra v anketě LFA (Ligové fotbalové asociace) vyhlásili nejlepším cizincem i útočníkem sezony.

Plzeňské finále odehrál s obarvenou hlavou do viktoriánské červeno-modré, na konci zápasu jej přemohly slzy. „Díky za vše, FCVP,“ odhalil nápis na triku pod dresem, když v 74. minutě přepouštěl na trávníku místo Luďkovi Pernicovi.

Beauguel se dočkal ovací vestoje, sundaným dresem utíral slzy. Dostal žlutou, ale to mu v tu chvíli vůbec nevadilo. Objetí se šéfem klubu Adolfem Šádkem i dalšími členy realizačního týmu jen dokazuje, jak silnou stopu na západě Čech francouzský útočník zanechal.

V neděli večer se především slavilo. Plzeň ziskem šestého titulu z poslední dekády zůstává nejúspěšnějším klubem v Česku. Už v první půli se na tribunách rozjely mistrovské popěvky i chorea. V závěrečných minutách stadionem obíhala mexická vlna, po závěrečném hvizdu se oslavy rozjely naplno. Fanoušci zaplnili hřiště a vychutnávali si korunovaci svých oblíbenců.

Po sedmé večerní došlo na moment, na který všichni čekali – Lukáš Hejda převzal mistrovský pohár a odšpuntoval velký mejdan. Vrchol oslav tradičně přijde na náměstí, kam se celý tým i fanoušci přesunuli brzy po odehrání posledního zápasu sezony.

Na dlouhé rozbory západočeské hry ještě bude v následujících týdnech prostor. Klub má před sebou hodně zásadních rozhodnutí, především vyřešit otázku nového majitele (nebo významného investora) a doplnit kádr. Odchází nejlepší střelec Jean-David Beauguel, otazník je nad setrváním Jana Sýkory a dalších hráčů, co jsou v klubu na hostování (Santos, Holík). Smlouvy končí gólmanovi Hruškovi a obránci Řezníkovi.

Teď si klubový boss Adolf Šádek a celý klub vychutnává další velký moment. Udeřit, když s ní nikdo nepočítá, to umí Viktoria dokonale. Domácí scénu ovládla za 26 výher a pouhé dvě prohry (v Boleslavi proti Hradci a na Slavii). Zcela si podmanila zápasy na vlastním hřišti, kde za celou ligovou sezonu ztratila pouze remízami proti Olomouci a Slavii.