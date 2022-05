Hovorka: Padla na nás deka, derby to podtrhlo. Už jsme měli proslov

Vrátil se po těžkém zranění, to je pro něj plus sezony. Na druhou stranu chybí Davidu Hovorkovi a jeho Slavii trofeje. V lize končí druhá, v poháru se do finále neprobojovala.

„Chtěli jsme se rozloučit úspěšně, vyhrát pro fanoušky, bohužel se to nepovedlo. Mrzí nás to,“ pronesl po prohře se Spartou v posledním kole bojů ve skupině o titul.

Co Slavii chybělo oproti posledním třem sezonám, kdy byla mistrem?

„Měli jsme být hladovější v těch nejdůležitějších momentech. V zápasech nadstavby se to už jen potvrdilo. Základní část jsme zvládli, i když tam byly některé náznaky, které nás pak v nadstavbě doběhly. Byla to taková posloupnost.“

Proč vám tak nevyšly boje ve skupině o titul?

„Je hrozně těžké to takhle bezprostředně hodnotit. Už jsme měli v kabině nějaký proslov, ale ještě budeme hledat důvody. Nepodařil se nám vstup s Hradcem, přišla remíza s Plzní, která dala ráz všemu. Proto to dopadlo, jak to dopadlo.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 1:2. Fantastická dělovka Hložka a hosté vyhráli třetí derby v sezoně! Video se připravuje ...

Prozradíte, co jste v šatně probírali?

„Nezlobte se, ale co se stane v kabině, to by tam mělo zůstat. Dál bych to neřešil.“

Můžete celkově zhodnotit sezonu?

„Z mého pohledu jsem šťastný, že jsem se mohl po zranění kolena vrátit, že jsem zdravý, můžu být s klukama na hřišti, zapojovat se do zápasů. Bohužel jako klub jsme to nezvládli. Chceme trofeje a nemáme ani jednu. Nechci ale všechno hanit, v Evropě jsme byli úspěšní.“

Vy osobně jste utkání nedohrál. Co se událo?

„Naštěstí to není nic vážného. Při jednom pohybu se mi ozval přetížený zadní stehenní sval. Takže to bylo z tohoto důvodu, nic víc.“