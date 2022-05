Trpišovský: Dnešek byl vrchol, těžko to koušu. Útočník? V Česku jsou dva

„Na hřišti to byl propadák a pro nás strašný zklamání. Co jsme předvedli ohledně kvality, nasazení a osobních soubojů… Dnešek byl obrovský vrchol, strašně těžko to koušu. V kabině jsem si k tomu řekl svoje,“ kysele prohodil trenér poražených Jindřich Trpišovský.

Jak hodnotíte porážku v derby?

„Od prvního momentu jsme tahali za kratší konec. Nebyli jsme nebezpeční, navíc jsme inkasovali gól po standardce… Pomohla nám vyrovnávací branka, ale celkově to bylo mdlé. Předvedli jsme výkon individuálně i týmově nedostatečný významu zápasu. Rezultovaly z toho takové situace jako prohrané souboje, gól před koncem. Aby toho nebylo málo, vše jsme završili červenou kartou. Na hřišti to byl propadák a pro nás strašný zklamání. Co jsme předvedli ohledně kvality, nasazení a osobních soubojů... Nekorespondovalo to s návštěvou. Soupeř vyhrál zaslouženě.“

V nadstavbě jste vyhráli pouze jednou. Proč?

„Nebyli jsme dostatečně kvalitní, dělali jsme hrubé chyby v defenzivě, neproměnili jsme některé šance, zejména v minulých zápasech. Celkově jsme nebyli dostatečně bojovní, což bych nemyslel, že někdy řeknu. Od některých jednotlivců očekávám mnohem víc, větší ochotu podstoupit vítězné souboje. Dnes se to v plné nahotě ukázalo. Můžeme se bavit o Plzni, kdy jsme o výhru přišli až v nastavení, ale celkově si myslím, že po základní části šla naše mentální síla hodně dolů.“

Mužstvo si myslelo, že všechno půjde samo?

„To nevím. Spíš si myslím, že na některé dolehla tíha odpovědnosti. Je paradoxní, že ve chvíli, kdy jsme přepínali z Evropy do ligy a opačně, to šlo mnohem lehčeji. Když jsme neměli kam uhnout a šlo o všechno, nemohli jsme se opřít o výkony jednotlivců. Vybavuji si jen málo zápasů, kdy nám zahrálo sedm osm hráčů. Dneska třeba Ibra Traoré. Bylo ho plné hřiště, ale hráči okolo mu nepomohli.“

Je i vaše chyba, že mužstvo nebylo mentálně dostatečně připravené?

„Je to chyba nás všech. Nechci se na to vymlouvat, ale absolvovali jsme složitou sezonu. Zejména ze zdravotního hlediska. Někdy to vypadá, že experimentujeme, ale třeba poslední dva zápasy jsme neměli pravého beka. Změn bylo pořád hodně, furt jsme byli nuceni sahat do sestavy. Buď kvůli výkonnosti, nebo zdravotnímu stavu. Kluci nastupovali na postech, kde normálně nehrají. Někdy to bylo ku prospěchu, někdy se to nepovedlo. Sezona je k zamyšlení pro nás pro všechny. Ne vždycky každý zápas zvládnete, nicméně obrovský vrchol je dnešní zápas. Teď to strašně těžko koušu. Nedokázali jsme se vymáčknout k maximálnímu nasazení. Je to pro nás i signál pro skladbu kádru do příští sezony. Není náhoda, že jsme se Spartou v sezoně třikrát prohráli. To se nám v minulosti nestávalo. Musíme se zamyslet, abychom neopakovali stejné chyby.“

Jak se kádr obmění?

„Představu máme. Asi nás opustí Alex Bah. Spíš si ale myslím, že musíme zlepšit zdravotní stav a fyzický fond kádru. A zvednout výkonnost. Je naším úkolem pokusit se nahradit typologii hráčů, které jsme během sezony ztratili. Nějaké hráče sledujeme, je to otázka trhu. Dva hráči ze zahraničí k nám odmítli jít, co se týče Česka, tam máme jasno. Je to otázka dalšího jednání.“

Bude v příštích dnech hlavním tématem ve Slavii přivést útočníka číslo jedna?

„Ano, ale nebude to jednoduché. V Česku jich moc není. Respektive jsou dva. Potřebovali bychom vápnového útočníka, hlavně za Kuchtiče. Je otázkou, jestli se to povede. Ze zahraničí to moc nevypadá. Většina klubů je skupuje už ve dvaceti letech, posílá je na hostování... Zatím to vypadá, že budeme jednat hlavně u nás.“

Ligu zřejmě opustí Adam Hložek. Jak ho vnímáte jako hráče?

„Nechci to moc hodnotit a míchat se do věcí jiného klubu. Adam je hráč, na kterého se vždy hodně připravujeme. Povedlo se nám ho uhlídat i dnes, byť dal gól ze standardky. Potkal jsem ho na chodbě, fyzicky je neskutečně připravený. Jeho odchod je otázkou agenta a klubu.“