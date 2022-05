Expert Kotal: Slavii čekají změny. Řekl, v čem musí Hložek přidat

Ovlivnil derby fakt, že vlastně už o nic nešlo?

„Rozhodně ovlivnil sestavy. Oba týmy nastoupily se změnami, Spartě to vyšlo líp.“

Derby rozsekl krásnou střelou Adam Hložek. Co jste gólu říkal?

„Byla otázka, jestli to řešit technickou, nebo přímou střelou. Adam to trefil přímým nártem do šibenice. Balon vlastně ani neměl rotaci. Krásná střela, která se však nepodaří vždycky. Pěkné na tom je, že to byl jeho první gól v derby. A na dlouho asi i poslední. (usmívá se)“

Měl by odejít z české ligy?