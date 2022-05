Mundial: Němec ve Spartě? Herrlich je jedna z TOP variant, říká novinář

Nejen na ně a co by mohli přinést Spartě, ale taky na další zajímavé německé naděje na lavičkách, co obecně trenérská cesta našich sousedů obnáší a jestli kvalitní kouči z Německa mají motivaci jít do České republiky, a mimo jiné i na případné další působiště Patrika Schicka, se podíváme v novém díle Mundialu, pořadu a podcastu iSport.cz o zahraničním fotbale. Hostem je spolupracovník deníku The Guardian, rádia Talksport a pravidelný host podcastového kolektivu Football Ramble Andy Brassell.

Všechny díly Mundialu najdete na iSport.cz/podcasty. Mundial je pořad a podcast o zahraničním fotbal v celém jeho lesku, kráse, špíně i obskurnosti. Diskuze s redaktory a spolupracovníky Sportu a rozhovory s osobnostmi českého i světového fotbalu o aktuálním dění i dlouhodobějších trendech zahraničního fotbalu. Moderuje Martin Vait.

0:00 Co by mohl Herrlich přinést Spartě a je pro klub dobrou variantou?

9:22 Proč patří německá výchova trenérů mezi nejlepší na světě, co Sammer a další kouči?

25:24 Který klub by seděl Schickovi a jak bude Leverkusen přistupovat k transferu?