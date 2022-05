Jablonec řeší kádr: Ve hře je odchod opor, za Vrbou Pilař nepůjde

Klub Miroslava Pelty je na rozcestí. Majiteli hrozí vězení, finance se shánějí těžko. Ve FORTUNA:LIZE skončil tým (potupně) třináctý. Nyní se řeší, co bude dál. Jablonec, vloni třetí mančaft tabulky, hrál až do posledního kola ligy o holý život. Projeví se zpackaná sezona na jeho kádru? Ve hře o budoucnost jsou i zajímavá jména, například oba křídelníci s interesantním životopisem Tomáš Malínský a Václav Pilař.

Brankář Vlastimil Hrubý skončil, zadák Jaroslav Zelený je na cestě do Sparty. Vale dostane útočník Martin Nešpor, mluví se o odchodu jedničky Jana Hanuše. Uvidí se, co bude s Václavem Kadlecem či Tomášem Hübschmanem. Změn může být víc.

Uvidí se, zda se budou týkat i dvou křídel Tomáše Malínského s Václavem Pilařem.

Případ Pilař

Velké jméno, nejlepší střelec mančaftu. I když jeho čtyři góly jasně vypovídají o jablonecké mizérii. Každopádně v dobách, kdy je zdravý, jasně ukazuje kvalitu. Trenér Jaroslav Šilhavý dokonce dumal o jeho návratu do národního mužstva.

„Modlím se, aby se nezranil,“ opakoval na potkání kouč Petr Rada, jenž vedl Jablonec prakticky celou sezonu. Pro Pilaře byl navíc klíčovou osobou. Svéhlavý kouč věděl, co kluk z Převýšova u Chlumce nad Cidlinou potřebuje. V týdnu mu dal volnější režim, aby byl připravený na zápasy. Pilař to kvitoval s povděkem.

Toto nastavení je pro něj zásadní. Proto nedopadne angažmá, které pro něj mohlo být tuze výživné. „Mám jednu zajímavou nabídku z ligy,“ přiznal nedávno. Šlo o Baník Ostrava, který má na křídelní pozici nouzi. Jenže akce padla podle informací Sportu po příchodu Pavla Vrby. Kouč sice s Pilařem zažil velké věci v Plzni, ale po jeho návratu z Německa měl potíž s nutností uzpůsobit hráči jeho tréninkový program.

Proto jsou nyní před Pilařem dvě cesty. Jablonec by byl rád, aby pokračoval, posvětil to i nový trenér David Horejš. Druhou možností je mateřský Hradec Králové. Pilař byl minulou středu na duelu „votroků“ s Plzní, seděl s šéfem klubu Richardem Juklem. Tady však mohou být problémem peníze. Hradec je nastavený tak, že nejlépe placený hráč Adam Vlkanova bere necelých 110 tisíc základní plat. Pilař se dosud pohyboval ve vyšší dimenzích.

Případ Malínský

Pilař nastupoval na levém křídle, on na pravém. Zbraň jménem Malínský podle všeho bude Jablonec využívat i dál. „Pan Pelta mi řekl, že chce, abychom pokračovali,“ prozradil Malínský. „Ale teď se rozjíždí období přestupů. Uvidíme,“ dodal.

Jablonec se údajně uvolil, že uplatní opci na jeho smlouvě. Kontrakt měl záložník podepsaný se Slaví, odkud nyní na severu hostoval. Opce je „povinná“, ale to pořád není záruka. Tou může být fakt, že kouč Horejš projevil o Malínského zájem.

„Jsem v Jablonci spokojený, jsem prakticky doma,“ přiznal Malínský, jenž žije v Liberci. Vzkaz je to jasný, rád by pokračoval. Mělo by to dopadnout.