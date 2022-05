LIGA NARUBY: Hovorka se smál sparťanům, Dočkal radil Horňákovi

Dovedete si představit derby, v kterém by o nic nešlo? Jen těžko, že? A emoce v nedělním Edenu tomu odpovídaly. Jakub Pešek zboural hned dva slávisty za sebou, David Hovorka se pro změnu vysmál Suchomelovi – ale k vidění bylo i to, jak Bořek Dočkal radí Michalu Horňákovi. Liga naruby je tady s posledním dílem sezony 2021-2022 a přináší i tip na jedno motivační video, který by měl Radek Příhoda promítat rozhodčím. „Opravdu mě vytáčí, jak si sudí v české lize nechávají nadávat. Zápas co zápas, kolo co kolo. Pořád dokola,“ zazní v Lize naruby. Podívejte se na fotbal z nadhledu!