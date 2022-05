Opava goes WEST! Kdybychom dali gól, stadion spadne, mínil kouč Opavy

Jak se vám líbil zápas?

„V první řadě bych chtěl zhodnotit fanoušky. Jsem tady rok a poprvé jsem zažil pořádnou opavskou atmosféru. Konečně to pořádně vřelo. Kdybychom dali gól, stadion by na konci spadl. Měli jsme k tomu blízko, spoustu situací. Jenom mě mrzí, že ty akce a šance nedokážeme dotáhnout do konce. Měli jsme jich třikrát, čtyřikrát tolik co Bohemka. A nedali jsme nic. Jsme trénovaní minimálně stejně dobře jako prvoligové mančafty. Ne-li lépe. Čekal jsem, že bychom s přibývajícím časem a po střídání mohli Bohemku přitlačit. Ale pořád tomu chybí kvalita, přesnost, důslednost v šestnáctce a před ní. Nicméně si cením, že jsme byli po tom úvodu vzadu pevní. Náš výkon byl sebevědomější a jistější než předtím ve Vlašimi.“

Nevyděsil vás začátek a Květova rychlá trefa?

„Z inkasovaného gólu jsme se naštěstí dobře oklepali a postupem času jsme se zlepšovali. Ve druhém poločase to stupňovalo, bylo to lepší, lepší, lepší. Začali jsme Bohemku přehrávat. Od šedesáté minuty už jsme byli jasně lepší. Dali jsme tyčku Helešicem, Žídek to měl na hlavě. Minimálně remízu bychom si zasloužili. Soupeř ukázal mimořádnou produktivitu. Takto se hraje liga. My s těmi našimi miminky vpředu…Šance máme, ale nejsme schopní dávat góly.“

Vyjde to v odvetě?

„Nezbývá než věřit, že v neděli v Praze do čeho kopneme, z toho dáme gól a ještě s tím nějak zamícháme. Snad jim to uděláme těžké. Bude záležet na tom, jak to oba týmy vezmou psychicky. Strašně důležité bude, kdo dá první gól. Pokud ho dáme my, nakopne nás to a Bohemka by to měla s námi obrovsky těžké.“

Není tajemství, že několik klíčových hráčů v létě odejde. Jak se vám daří udržovat v kabině motivaci?

„Takhle to dáváme dohromady už od zimy. Od té doby víme spoustu věcí. Chceme, aby se hráči soustředili na tuto sezonu, na svoje výkony a úspěch Opavy. Ze šestého místa po podzimu jsme to dotáhli až do baráže. Je to o tom, abychom byli semknutí a hráli co nejlepší fotbal, který v nás je a jaký umíme. Na co to bude stačit, to se ukáže. Stačí se podívat na zápis. My máme hráče ročníku 2000 a mladší, Bohemka šest třicátníků a další v optimálním fotbalovém věku. To mužstvo je vyzrálé. Chramosta je historicky nejlepším střelcem domácího poháru, Puškáč dal teď čtyři góly Karviné, Květ patří k největším talentům, Kovařík hrál za Plzeň. To je enormní kvalita. My bychom měli být spokojeni s výkonem, ale bohužel ne s výsledkem.“

Co říkáte na výhru Teplic nad Vlašimí 3:0?

„Obrovské překvapení. Čekal jsem, že Vlašim vyhraje a postoupí.“