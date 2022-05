Ligový fotbal je jiný, uznal Hyský. Vlašim chce obrat jako Liverpool

Generální partner vlašimského fotbalu je dlouhá léta zbrojovka Sellier & Bellot. Na cestu do severních Čech však vyfasovali hráči slepé náboje. Druholigová štika byla na Stínadlech bezzubá. Na domácím poli kralovali zdejší „skláři“. „Nezvládli jsme to výsledkově i herně,“ smutnil hostující kouč Martin Hyský. „Věděli jsme, že Teplice nejsou v pohodě a chtěli jsme toho využít. Mrzí nás, že se nám to nepovedlo.“

Vrátily vás Teplice zpátky na zem?

„V první řadě jsme smutní, že jsme zápas nezvládli herně i výsledkově. Ze začátku jsme byli dost nervózní. Bylo znát, že je to pro nás nová zkušenost. Nebyli jsme schopni hrát fotbal, který umíme: kombinačně, podržet balon a trochu si nalákat soupeře, kterého překvapíte průnikovou přihrávkou…“

Byla to pro vás cenná konfrontace?

„Může to tak být. Pro většinu kluků to byl největší zápas v kariéře. Ligový fotbal je jiný. Byla tu velmi dobrá atmosféra. Návštěva byly velmi solidní, což bylo pro nás nové. I pro mě jako trenéra to pro mě byly nové zkušenosti.“

Před zápasem jste chtěli využít lepšího rozpoložení, které panovalo na vaší straně, ale nepovedlo se vám to. Jste z toho zklamaný?

„Mrzí nás to, rozhodně. Karty byly jasně rozdané. Věděli jsme, že Teplice nejsou v pohodě. Herně i psychicky. Zvolily jednoduchý způsob hry a na nás to platilo.“

I přes převahu domácích jste však drželi nerozhodný výsledek. Srazila vás definitivně Fortelného trefa do poločasu?

„Poločas už směřoval k tomu, aby se to uhrálo na remízu, ale nezvládli jsme situaci, kdy šel dlouhý balon za nás. Fortelný si s tím poradil a dal domácím hodně klidu.“

A ve druhém poločase znovu…

„Věřil jsem, že se výkon zvedne. Nebylo to od nás špatné, ale neměli jsme kvalitu na balonu. Kazili jsme. Měli jsme spoustu lehkých ztrát. A Teplice nás dvakrát potrestaly. Hodně se jim povedlo střídání Mareše, který přinesl na hrot velkou kvalitu.“

Ta naopak chyběla při zakončení Zlatohlávka v obrovské šanci, že?

„Takovou příležitost musí proměnit. Kdyby se tak stalo, měli bychom naději na lepší výsledek. Takhle padl třetí teplický gól a my už jsme nic nevymysleli. Výsledek není ani krutý, Teplice nás přehrály.“

Věříte, že doma ještě něco zmůžete?

„Budeme hrát doma, kde jsme silní a hodně jim to u nás znepříjemníme. Doufám, že v sobě dokážeme probudit víru v to, že postup není úplně ztracený.“

Některé evropské kluby do dokázaly. Navíc na vyšší úrovni…

„Myslíte třeba Liverpool? Ve fotbale je možné všechno. V pohárech se už ve spoustě případů stalo, že se povedlo výsledek otočit. Budeme chtít doma vyhrát alespoň o tři góly, abychom si vynutili prodloužení.“