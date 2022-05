Náskok, ale... Venkovní bilance straší. Fortelný: Hlavně nic nepodcenit

Vyhrát venku? Zapeklitý úkol. Teplice to umí, ale… Paradoxně jen v případech, kdy se to čeká nejméně. Jakmile jde to tuhého, dobře to nekončí. Porážkou s Pardubicemi v základní části dali „skláři“ Východočechům naději k záchraně. V nadstavbě venku nevyhráli ani jednou a ztrátou v Karviné sami sebe poslali do baráže. Nyní svěřenci Jiřího Jarošíka pojedou hájit třígólový náskok do Vlašimi. Zde už ale půjde o ligové přežití.