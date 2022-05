Změny v Jablonci: vyhlédnuté posily ze Sparty a Budějovic i Horejšův styl

Více než čtyři roky v Jablonci hráčům šéfoval trenérský svéraz Petr Rada. Teď přichází nová doba. Majitel Miroslav Pelta sází na jiný typ kouče. Severočeský klub má pozvednout David Horejš, který už vyhlíží posily. Dorazit by měly ze dvou destinací - ze Sparty a z kádru jeho bývalého klubu Českých Budějovic. Co všechno se v Jablonci (ne)změní?

Téměř tolik let (říjen 2015 až červen 2022) David Horejš v roli začínajícího kouče budoval hru Českých Budějovic. Dynamo pod ním v sezoně 2018/19 z prvního místa v druhé lize postoupilo do nejvyšší soutěže.

Miroslav Pelta, majitel Jablonce, vždycky o trenérech říkal. „Když v neděli vyhraje, tak je dobrej.“ Vítězství, nebo nic, podle toho posuzoval úspěšnost. Jenže nyní přivedl do zelenobílého klubu kouče, který na to jde trochu jinak. David Horejš, dnes už uznávaný odborník, jenž postavil na nohy České Budějovice, má pozvednout tým, který hrál ve fotbalové lize překvapivě o záchranu.

„Využívám moderní trendy, věřím jim, ale ať si jde každý svou cestou,“ popsal Horejš. „Pro mě je to základní věc. Já i celý realizační tým se potřebujeme vzdělávat a posouvat, fotbal jde dopředu a my musíme jít s dobou. Jsem toho zastánce.“

Ne, to není hanobení Petra Rady, Horejšova předchůdce. „Pan Horejš, ten je takovej, že už vidím, že bude chtít hodně videa, hodně studia, natáčet tréninky na drony a tak dále. Vidím, že to bude úplně jiný způsob řízení klubu a trénování,“ připustil šéf Pelta. „Ale jak jsem se těšil každý den na Petra Radu, tak se budu doufám těšit i na pana Horejše.“

Posílení se čeká velké. Z Českých Budějovic by chtěl kouč stopera Martina Králika a mladého defenzivního záložníka Matěje Valentu. Na jeho přestupu pracuje Slavia, odkud by mohl odejít do Jablonce hostovat. To bude také případ mužů z Letné. „Mám představu, že třeba dva, tři hráči Sparty se stanou součástí Jablonce, ať už to bude přestup, hostování, to je věc jednání,“ řekl Pelta. Jednat by se mělo o útočníka Lukáše Juliše a lajnového hráče Matěje Polidara.

Je jisté, že končí brankářský matador Vlastimil Hrubý, na odchodu je rovněž klíčový stoper Jaroslav Zelený, vyhlédla si ho Sparta. Nakonec zůstává útočník Dávis Ikaunieks. Pokračovat by měl také čtyřicetiletý kapitán Tomáš Hübschman. „Myslím si, že zrovna on byl klíčovou postavou posledních zápasů. Jsem rád, že tu takový hráč je. Pro Jablonec udělal strašně moc a ještě nám pomůže,“ řekl trenér.

Ambice

Tak ty se nezmění rozhodně. Ač má Pelta nad sebou hrozbu vězení, připomeňme, že byl zatím nepravomocně odsouzen za ovlivňování sportovních dotací na hrozivých šest let, ve fotbale nebrzdí. To by nebyl on.

Vždyť v minulé sezoně skončil Jablonec třetí, zahrál si Konfederační ligu, a to velmi solidně. V historické tabulce české ligy je na pátém místě. „Jablonec beru za posledních deset let mezi top pěti českými týmy v lize. Beru to jako šanci, kterou chci využít,“ prohlásil Horejš. „Vím, jakou má zdejší klub tradici a vím, do čeho jdu. Chci navázat na to, na co je Jablonec zvyklý. Cíle nechci vyhlašovat, nechci, aby to vypadalo alibisticky a nebo přehnaně,“ doplnil.

Každopádně je jisté, že se nemůže opakovat letošní propadák. Baráži se tým vyhnul až v posledním kole bojů ve skupině o záchranu.

1257

Tolik bodů získal Jablonec v české lize. V historické tabulce je pátý, před ním je Plzeň (1293), za ním Olomouc (1157).