Barážová matematika a úkoly pro Klokany: Ustát tlak, posily se nabízí

Video se připravuje ... Soudný den je tady! Odpoledne se rozhodne o posledních dvou vstupenkách do příští sezony FORTUNA:LIGY. Teplice jsou po čtvrteční výhře 3:0 nad Vlašimí už skoro zachráněné, zato v Praze se čeká nervák. Bohemians si přivezli z Opavy jen jednogólový náskok, který může hladový rival ze Slezska hravě smazat. Nedělní Sport vybral pět žhavých otázek kolem bitvy v Ďolíčku.

Ustojí favorit tlak? Čtvrteční výhra 1:0 pro Bohemians znamenala jen polovinu složité mise. První úkol splnili, teď mají před sebou druhý. Na rozdíl od Opavy hájí svoje místo v lize a pořád jsou to oni, kdo může jen ztratit. „Jasně, psychická výhoda je na straně soupeře,“ přiznal trenér Jaroslav Veselý po první partii. Jeho chlapci se proti nadšenému protivníkovi nadřeli možná víc, než čekali, a vybrali si kupu štěstí. Dnes budou doma znovu pod tlakem, ale pozor: vůbec to pro ně není neznámá věc. Dusili se víceméně celé jaro – hlavně během března a dubna, kdy ani jednou nevyhráli. Ve druhé polovině nadstavby se dokázali nadechnout a v Opavě na to navázali, čtyřikrát po sobě neprohráli. Teď jim chybí udělat poslední krok k definitivní záchraně. Roman Květ (vlevo) slaví gól proti Opavě se spoluhráči • Foto ČTK / Ožana Jaroslav

Zastaví „klokani“ křídla? Na levé straně létal Matěj Helešic a na pravé Samuel Šigut, jehož podporoval Josef Celba. O téhle trojici se borcům z Bohemians možná zdálo ještě v noci ze čtvrtka na pátek. Opavští krajní hráči ligovému sokovi ukázali, co mu fatálně chybí: pořádně ostré kraje. Rychlí křídelníci v modrožlutém patřili k nejlepším na place a třeba Helešic trefil tyč: „Škoda, že jsme ani jednu akci nedotáhli ke gólu.“ Pokud si Bohemians nechtějí záchranu zbytečně moc komplikovat, měli by opavské čipery pokrýt lépe než v prvním zápase. A po odvetě si je třeba rovnou nechat, jak to před lety udělali s estonským záložníkem Siimem Lutsem. V Ďolíčku se dodnes pobaveně vzpomíná, jak mu sbalili věci okamžitě po zápase u sousedů na Slavii. Opava - Bohemians: Šigut se uvolnil a žádal penaltu Video se připravuje ...

Zlomí Opava prokletí? V listopadu 2008 řádili v indické Bombaji teroristé z Pákistánu, vládě premiéra Mirka Topolánka zbývaly poslední čtyři měsíce do sesazení – a Opava ve druhé lize porazila Bohemians. Od té doby se jí to nepovedlo, nepříjemná série se protáhla už na deset soutěžních duelů. Pokud dnes přibude jedenáctý, Opava bude muset návrat mezi šestnáct nejlepších týmů Česka minimálně o rok odložit. Ale prrr, mladý a žíznivý tým rozhodně není bez šance. Přestože klub nemá na rozdávání, trenér Roman West se svými hochy udělal kus práce a po podzimním šestém místě je vytáhl až do baráže. „Už ve čtvrtek jsme Bohemce byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Jsem přesvědčený, že kdyby se hrálo hned druhý den, zvítězili bychom,“ pravil West. A dnes? SESTŘIH: Opava - Bohemians 0:1. Slezané pálili šance, jenže skóroval hostující Květ Video se připravuje ...

Zmizí nula? Během jarní jízdy druhou ligou Opava nastřílela třiadvacet branek, jenže v prologu baráže měla pech. Šancí dost, gól žádný. „V produktivitě nás soupeř předčil, tohle musíme v odvetě změnit,“ zavelel opavský kouč West. Slezskou partu znovu čeká srážka s defenzivou Bohemians, která během sezony prošla zajímavou proměnou. Na podzim schytávala jeden debakl za druhým, ovšem na jaře brání pozorněji. Gólman Roman Valeš si v součtu s baráží připsal pět nul a jeho maximem jsou dvě inkasované branky za zápas. „Pokud se nám podaří vstřelit první branku, Bohemka to nebude mít jednoduché,“ plánoval West. Mimochodem, pro nejlepší hráče jeho týmu půjde o poslední zápas za Opavu a tutově se budou chtít rozloučit s noblesou. Zleva Ondřej Petrák z Bohemians a Jiří Janoščin z Opavy • Foto ČTK / Ožana Jaroslav

Skončí legenda? Neděle 22. května 2022 může být zlomovým dnem v dlouhé kariéře Josefa Jindřiška. Kapitán Bohemians na rozdíl od předchozích sezon ještě nemá podepsanou smlouvu na příští ročník a může se stát, že dnešní zápas bude pro defenzivního záložníka rozlučkou se zelenobílým dresem. Nosí ho už od roku 2009 a během té doby se pro fanoušky vršovického týmu stal legendou. Milují jeho skromnost, píli i věrnost – v únoru překonal letitý klubový rekord v počtu prvoligových startů. V jednačtyřiceti je nejstarším hráčem ligy a opakovaně naznačoval, že tohle jaro může být jeho poslední ve velkém fotbale: „Můj konec je blíž než kdykoliv dřív.“ Čekají na něj divizní Velké Hamry, z domovských Bohdalovic by tam klidně mohl chodit pěšky. Prvoligoví borci, kteří dokazují, že věk je jenom číslo Video se připravuje ...