Veselý po úspěšné baráži: Bude už jen líp. Kouč má nabídku, Jindřišek váhá

Dvě výhry, skóre 3:0 a záchrana. „Konec dobrý, všechno dobré,“ řekl Jaroslav Veselý, trenér Bohemians po posledním zápase sezony. Pro „klokany“ měl sladkou tečku, nejhorší ročník za posledních deset let skončil barážovým happy endem. „Tyhle dva zápasy byly to nejtěžší, co jsem v pozici trenéra zatím zažil,“ pravil Veselý po vítězství 2:0 v domácí odvetě s Opavou. Promluvil o budoucnosti svojí i kapitána Josefa Jindřiška, jenž je v jednačtyřiceti letech nejstarším hráčem ligy.

Ulevilo se vám?

„Dost. Doufám, že už nikdy nebudu muset takové zápasy absolvovat. Při vší úctě k Opavě, bojovali jsme spíš sami se sebou. V prvních patnácti minutách na nás dolehla tíha a hledali jsme se, ovšem první gól nás uklidnil. Pak už jsme zápas kontrolovali.“

Ale úplně klidné to nebylo, viďte?

„Rozhodně ne. Všichni si uvědomovali, o co jde. Cítil jsem zodpovědnost za fanoušky a zaměstnance klubu, děkuju jim. Nebyla to otázka trenéra Veselého, ale celého klubu. Neumím si představit, jaké by bylo tady sedět a mluvit o záchraně.“

Co teď musíte udělat, aby se za rok nervy se záchranou v baráži neopakovaly?

„Předně: může se to stát i jiným, Bohemka si už taky zažila sestup. Naším prvním problémem bylo velké množství zraněných. Když jsem se v březnu stal hlavním trenérem, první měsíc jsme hráli bez útočníků. Kromě toho jsme ztráceli nadějně rozehrané zápasy, které se nám nedařilo dotáhnout do úspěšného konce. Dostali jsme se do situace, kdy každý zápas pro nás byl jako play off.“

Ceníte si, že jste se v nadstavbě dokázali zvednout? Sezonu jste zakončili sérií pěti zápasů bez porážky.

„Vážím si toho, naše výkony měly vzestupnou tendenci. Před baráží jsem věděl, že v Opavě to nebude jednoduché, což se potvrdilo. Vyhráli jsme 1:0 a četl jsem si kritiku. To k tomu patří, ale zajíci se počítají až po honu. Ukázalo se to po domácím zápase, kdy jsme podruhé vyhráli a zachránili se. V kontextu obou zápasů zaslouženě.“

A co vy? Budete u týmu pokračovat?

„Už před začátkem baráže mi bylo nabídnuto pokračování, sedneme si na to. Měl jsem smlouvu nastavenou už z mé předchozí pozice asistenta: chtěl jsem, aby končila se závěrem sezony. Věřím, že se dohodneme.“

Cítíte v Ďolíčku perspektivu?

„Z konce téhle sezony se dá hodně vytěžit do příští. Hodně nám to ukázalo: byli jsme v klinické smrti, ale dostali jsme se z ní. Když jsme zvládli i tohle, bude už jen líp.“

Bude líp i s Josefem Jindřiškem? Populární veterán pořád ještě nemá podepsanou smlouvu na příští sezonu.

„Za mě Pepa v odvetě baráže patřil k nejlepším hráčům, Bohemku mockrát zachránil. I proto jsem ho dával do sestavy. A když jsem ho musel nechat na lavici, vždycky to akceptoval a svoji roli přijal. A jeho budoucnost? Nechám to na Pepovi, nebudu mu končit kariéru. Nechce úlevy ani volno, často mě posílá někam… (usmívá se) Pokud bude sám cítit, že na to pořád má, má u nás svoje místo. Byl jedním z pilířů naší záchrany.“