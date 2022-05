Skončit, nebo pokračovat? Doyen Bohemians Jindřišek řeší budoucnost

Pro Bohemians je to kolorit každého jara. Kapitán Josef Jindřišek sedne ke stolu a k radosti fanoušků podepíše smlouvu na další sezonu. Letos je to jinak: 41letý defenzivní záložník čekal na záchranu „klokanů“ v lize a svoji budoucnost hodlá řešit v nejbližších dnech. „V poligovém týdnu bych to chtěl uzavřít. Ať už to dopadne tak, nebo tak,“ řekl nejstarší hráč ligy po vyhrané odvetě úspěšné baráže s Opavou (2:0).

Co s vámi bude?

„Nejste první, kdo se mě na to dneska ptá. Zajímalo to i spoustu fanoušků.“ (usmívá se)

A jak to tedy je?

„Pořád tady jsem a mám smlouvu. Nechtěl jsem to řešit před měsícem ani pár měsíců zpátky. Měl jsem v hlavě jen záchranu. A teprve pak jsem si chtěl sednout s panem majitelem, všechno probrat a říct si, co dál. Hned po zápase mě majitel zastavil a ptal se, co bude.“

Co tedy bude?

„Jak jsem říkal: sedneme si a pobavíme se. Chuť pořád mám, klukům zatím stačím. V týdnu po lize bych to chtěl uzavřít, ať už dopadne jakkoliv.“

Vraťme se k baráži: byly to nervy?

„Byly. Nejdůležitější je, že jsme se zachránili, což byl hlavní úkol. Neměli jsme to snadné už v Opavě, kde byla výborná atmosféra, ale my tam uhráli krásný výsledek 1:0. Doma jsme to potvrdili, i když soupeř znovu hrál dobře. Rozhodla naše kvalita v zakončení, proto jsme zaslouženě zůstali v první lize.“

Váš trenér Jaroslav Veselý říkal, že barážové zápasy pro něj byly nejtěžší v kariéře. A pro vás?

„Vidím to stejně, i pro mě to byly nejtěžší zápasy. Člověk stárne a víc to prožívá. Před třemi lety nám v posledním kole nadstavby proti Opavě stačila k záchraně remíza 1:1, ale teď to bylo jiné. Hodně jsem si to bral a nechtěl jsem, abychom spadli do druhé ligy.“

Pomohla vám relativně povedená nadstavba? V posledních třech zápasech jste uhráli sedm bodů z devíti možných a v baráži jste na to navázali.

„Jasně, v nadstavbě jsme vlastně prohráli jen s Pardubicemi. Jinak se nám dařilo sbírat body, včetně posledního zápasu s Karvinou (4:0). Dostali jsme se na vlnu, kterou jsme si přenesli do baráže, a zvládli ji. Tenhle tým na ligu má a je příjemné, že v ní zůstal.“