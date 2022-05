Perné léto v Ďolíčku. Osm hráčů bez kontraktu, šéf jednal s kapitánem

Když bylo po všem, dojatě se objal s trenérem Jaroslavem Veselým, vychutnal si dlouhou děkovačku a pak se trpělivě podepisoval vděčným fanouškům. „Pepo, zůstaneš?“ slyšel Josef Jindřišek v neděli odpoledne tolikrát, že už by to ani nespočítal.

Nejstarší hráč ligy rozhodnutí o svojí budoucnosti odkládal na konec dlouhé sezony, která byla pro jeho Bohemians napínavá do poslední chvíle. Chtěl mít čistou hlavu a soustředit se jen na vysilující bitvy o záchranu. Baráž s Opavou se povedla a teď přišel čas na osudový rozhovor s šéfem klubového představenstva Dariuszem Jakubowiczem.

„Hned po posledním zápase mě zastavil a ptal se, co bude. Odpověděl jsem mu, že si sedneme a pobavíme se,“ líčil Jindřišek.

Během jara několikrát zopakoval, že tahle sezona může být jeho poslední ve velkém fotbale. I v jednačtyřiceti by chtěl pořád hrát, ovšem trenéři to často vidí jinak. „Pepa nechce úlevy ani volno, často mě kvůli tomu posílá někam,“ usmál se kouč Veselý. Nicméně v barážové odvetě s Opavou poslal Jindřiška na plac od začátku, pro trenéra to byla jasná volba: „Bohemku mockrát zachránil a i teď patřil k hlavním pilířům.“

Právě barážový happy end by energického defenzivního záložníka mohl přesvědčit k další ligové sezoně. V únoru navíc překonal letitý klubový rekord v počtu prvoligových startů, teď je na čísle 304. Celkově ho jen pět zápasů dělí od magické čtyřstovky, na kterou by dosáhl jako desátý hráč v historii samostatné české ligy. Pravda, čísla jsou to poslední, co skromný samorost řeší.

„Chuť na pokračování by byla, klukům zatím stačím,“ pravil v neděli. Fanouškům Bohemians ta slova znějí nadějně, ovšem nemusejí se vztahovat jen na ligu. Na Jindřiška už dlouho čekají v divizních Velkých Hamrech: hraní na žízeň by mohl kombinovat s instalatéřinou, kterou dělá ve volnu už teď, uvažuje i o trénování dětí. Vyloučit se nedá ani nástup do managementu Bohemians, byť tahle varianta je podle informací Sportu málo pravděpodobná.

Pozor, Bohemians neřeší jen Jindřiška. Smlouva dobíhá dalším čtyřem hráčům a třem končí hostování. Perné léto v Ďolíčku právě začíná.

Kdo může v Bohemians skončit?

Jiří Bederka, obránce, konec smlouvy

Jan Vondra, obránce, konec smlouvy

Dominik Hašek, obránce, konec hostování z Chrudimi

Josef Jindřišek, záložník, konec smlouvy

Ondřej Petrák, záložník, konec smlouvy

Jakub Fulnek, záložník, konec hostování z Boleslavi

Jan Chramosta, útočník, konec hostování z Jablonce

Tomáš Necid, útočník, konec smlouvy