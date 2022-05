Křetínský: Porazili jsme se sami. Rosického rezignaci jsme nepřijali

Třetí místo ve FORTUNA:LIZE, výbuch ve finále domácího poháru, do toho krach hned v prvním jarním kole Konferenční ligy. Sparta vysoce nepovedeným jarem zasunula nedávno skončenou sezonu do škatulky „neúspěšná“. „Mými aktuálními pocity jsou obrovské zklamání a frustrace,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový web majitel klubu Daniel Křetínský. Promluvil rovněž o nabídnuté rezignaci se strany sportovního ředitele Tomáše Rosického a fanoušcích.

Ještě v únoru měli Letenští nadějně nakročeno. V domácí soutěži i MOL Cupu, věřili si na postup přes Partizan Bělehrad v Konferenční lize. Nic z toho se ovšem nepovedlo. Sezona dopadla pro Spartu hrozivě. Nezískala žádnou trofej a ještě před úplným finišem odvolala hlavního trenéra Pavla Vrbu.

„Mými aktuálními pocity jsou obrovské zklamání a frustrace. Do jarní části jsme vstupovali ve velmi přijatelné pozici a s jasnými cíli. Vývoj konkurence nám hrál do karet. Plzeň měla ekonomické problémy, Slavia ze stejných důvodů spíše oslabila a nebyla v optimálním rozpoložení. Naopak my jsme, s výjimkou transferu Sora, realizovali přestupy přesně podle plánu. Vývoj jara byl o to větším zklamáním. Porazili jsme se sami,“ prohlásil předseda představenstva klubu Daniel Křetínský.

Už v průběhu jara sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický v rozhovoru pro deník Sport uvedl, že v případě neúspěchu by s nejvyšším vedením klubu otevřel i otázku své budoucnosti. Tak se v uplynulých dnech skutečně stalo.

Nabídnutou rezignaci ovšem Křetínský nepřijal.

„Osobně jsem byl striktně proti tomu, aby odešel. Tomáš není příčinou problému, ale naopak bude jeho řešením. Absolutně nesouhlasím s protesty fanoušků proti němu. Možná to pramení z toho, že si v době jeho nástupu vytvořili nereálná očekávání. Pokud chtějí fanoušci někomu nadávat, ať nadávají mně, že jsem Tomáše do této role prosadil,“ zdůraznil klubový boss.

Spartě chybí tah na bránu, dělají špatné typy hráčů, říká redaktor Sportu Video se připravuje ...

Majitel Sparty zároveň zdůraznil, že striktně odlišuje odpovědnost hlavního trenéra a sportovního ředitele. První jmenovaný zodpovídal za předváděnou hru a výsledky, Rosický za složení mužstva a propojení s B-týmem. Právě tenhle aspekt fungoval napříč ročníkem možná nejlépe.

„Rozhodně neříkám, že tato dělba byla optimální, ale reálně tak klub fungoval a vyplývalo to z toho, že naši trenéři byli mnohem zkušenější než sportovní ředitel. Nastal ale čas na změnu. Odpovědnost za výsledky, hru i zlepšování hráčů bude společná. Budou tomu odpovídat i kompetence,“ vysvětlil Křetínský.

Ve strukturách nejvyššího vedení Sparty se tak nic nemění. Společně s Rosickým pokračuje i generální ředitel František Čupr, jenž s výjimkou sportovního procesu řídí celý klub.

„A řídí ho dobře,“ ujistil Křetínský. „Kdyby měla většina hráčů jeho přístup a mentalitu, máme titul pět kol před koncem ligy. Já jsem předsedou představenstva a mám právo schvalovat klíčové otázky života klubu. Včetně významných přestupů, nebo volby trenéra A-týmu. V tomto máme s Františkem stejnou roli, ale rozhodně za tato schválení nesu větší díl odpovědnosti já, protože jsem ve Spartě mnohem déle a mám větší zkušenost. Ale jak vidíte, byla k ničemu.“

Křetínského mimo jiné mrzely i postupně sílící protesty ze strany fanoušků, kteří zcela logicky nebyli se závěrem sezony vůbec spokojení. A dali to hlasitě najevo.

„Naši fanoušci v závěru ligové soutěže, například při zápase se Slováckem v nadstavbě, taky nepomohli. Po odchodu Pavla Vrby bylo jasné, že potřebujeme šetřit síly a připravujeme se na derby a finále MOL Cupu. Měli jsme na hřišti několik debutantů pod dvacet let, přesto část fanoušků na Letné pískala a skandovala „Bojujte za Spartu“. Místo podpory mladým vytvořili někteří fanoušci atmosféru drtivého tlaku, který by dával smysl, pokud by hráli zkušení hráči. Absolutně chápu jejich zklamání a zlost, ale konec sezony se v tomto ohledu nepovedl ani jim. Místo jednoty jsme se rozložili,“ upozornil Křetínský.

Zároveň ujistil, že se koupí podílu ve West Hamu pro letenský klub nic nemění. Není to signál, že by Sparta mohla být případně na prodej.

K další nepovedené sezoně se několik dní po jejím konci vyjádřil i generální ředitel Čupr.

„Jarní část sezony se nám až na pár výjimek, jako byla vítězná derby se Slavií, vůbec nepodařila. Absolutně jsme nezvládli dvojzápas s Partizanem v Konferenční lize. Nezískali jsme žádnou trofej, přestože jsme k tomu měli příležitost i ve finále domácího poháru, konečné umístění v lize naprosto neodpovídá našim představám. Některé naše zápasy hraničily s blamáží, jako například utkání v Plzni, v Olomouci nebo finále poháru v Uherském Hradišti. Měli jsme zkrátka dokázat mnohem víc,“ prohlásil jasně.

V nejbližších dnech se očekává, že by měl pro média promluvit i sportovní ředitel Rosický. Stát by se tak mohlo ještě v průběhu tohoto týdne.