Rosický obsáhle o Spartě: Neúspěch? Všichni hrajeme o budoucnost

V prosinci 2018 usedl do prestižního křesla sportovního ředitele Sparty. Tomáš Rosický přinesl na Letnou tříletý plán. Všechny body v něm obsažené dokázal postupně naplnit, chybí ten poslední. A hlavní. Mistrovský titul. Jeho čas přichází nyní, v této sezoně. De facto za několik týdnů… „Pokud by se nám to ale nepovedlo, budu první, kdo půjde za majitelem a generálním ředitelem. A vyvolám diskusi o mé osobě,“ říká Rosický ve velkém rozhovoru pro iSport Premium.

Nositelem výkonů Sparty jsou hráči, za výsledky je zodpovědný trenér. Ještě vysoko nad nimi ovšem stojí sportovní ředitel. Tomáš Rosický si tenhle úděl uvědomuje, před zodpovědností se neschovává. Alibismus v jeho slovníku nemá místo. Moc dobře ví, že se ve zbytku sezony může hrát i o něj. „Mužstvu věřím. Zároveň platí, že ve Spartě neustále všichni hrají o svou budoucnost. Já, trenér, hráči, realizační tým. Tím je, myslím, řečeno vše,“ pousměje se.

Letenští jarní misi za vysněným titulem začali mizerně, body rozhazovali po hrstech, hra nabrala výhružně sestupnou tendenci. Navzdory solidně zvládnutému podzimu i kvalitnímu přípravnému kempu ve Španělsku.

Máte pro to vysvětlení?

(dlouze se odmlčí) „Přiznám se, že je pro mě složité hledat příčiny. Ve Spartě momentálně hráči i trenéři mají perfektní podmínky a zázemí. K dispozici je jim všechno, co potřebují ke své práci. Z toho, jak jsme jaro začali, jsem zklamaný. Jediné, o čem se můžeme nějakým způsobem bavit, jsou eventuálně zranění a stav hrací plochy na Letné. Když se ale podíváte na jiné týmy, třeba Slavii, je na tom s počtem zraněných dost podobně. Dokáže se s tím ovšem vypořádat lépe. Na druhou stranu, pokud si projdete naše jarní sestavy, nemuseli jsme ani jednou vytahovat hráče, který by nebyl v našem plánu, nebo by hrál mimo svoji pozici. Do kritické personální nouze jsme se nedostali.“

Spartě se ale vstupy do druhých polovin sezon nedaří dlouhodobě. Bez ohledu na to, kdo je zrovna v pozici trenéra.

„Máte pravdu, taky o tom neustále přemýšlím. Proč to tak je, co jsme případně udělali špatně, co se dá změnit… Trenéři v době, co působím v roli sportovního ředitele, šli do druhé poloviny sezony s tím, že jsou spokojení s kádrem a materiálem, který mají k dispozici. Očekávání teď byla taková, že se budeme dál rozvíjet. Tím spíš, když jsme během podzimu viděli, co mužstvo dokáže. Odehráli jsme spoustu výborných zápasů. Trenér dokázal tým připravit. Teď na to ale nenavazujeme.“

Co tedy teď s tím?

„Trenéři ve Spartě musí vždy ukazovat, že jsou pro klub dlouhodobou variantou. Že budou mít výsledky, že dokážou rozvíjet hráče i tým jako celek v delším časovém horizontu. Chápu, že to může znít alibisticky, že to házím nějakým způsobem na trenéra, ale tak to vůbec není. Kdo se mnou pracoval, ví, že jsem vždycky ten, kdo začíná u sebe. Trochu bych to s dovolením rozvedl…“

Do toho.

„Když jsem přicházel do pozice sportovního ředitele, přinesl jsem tříletý plán. Bylo v něm několik bodů. Všechny se průběžně podařilo splnit. Vrátit Spartu do Evropy, ve skupině jsme byli dvakrát. Trofeje. Vyhráli jsme pohár, teď jsme v dalším finále. Obměna kádru, abychom v něm měli dobře zainvestované peníze. To je můj úkol. Momentálně je v kádru patnáct reprezentantů. Pak je to propojení akademie s prvním týmem, začlenit do kádru odchovance a dávat šanci mladým hráčům. Mít béčko v druhé lize. S tím je spojené i vylepšení zázemí na Strahově. Tohle všechno se povedlo. Nyní měl přijít vrchol téhle tříletky, tedy zisk mistrovského titulu. Moc dobře totiž chápu, že se chce hlavně tohle, je to jednoznačně správně. Pokud by se nám to ale nepovedlo, budu první, kdo půjde za majitelem a generálním ředitelem. A vyvolám diskusi o mé osobě.“

Jste připravený tak případně učinit už po této sezoně?

„Pokud nenaplníme cíle, tak jednoznačně. Plán byl jasně stanovený na tři roky, tohle je poslední z nich. Nikdy jsem se neschovával a schovávat se nebudu. Přišel jsem s jasnou strategií a směrem, jakým by se klub měl ubírat. Ve středním i dlouhodobém horizontu jsem za to zodpovědný. Pokud nedokážeme splnit hlavní cíl, budu první, kdo půjde za svými šéfy.“

Jak?

(znovu se krátce odmlčí) „Za svou strategií si stojím a věřím, že je pro Spartu jednoznačně správná. Ale může se stát, že bude potřeba ji upravit. A pak se třeba můžeme dobrat k tomu, že jsou i jiné cesty. Že Sparta potřebuje jiného sportovního ředitele. Nikdy ale nebudu ten, kdo by primárně vinil hráče a trenéra. Pokud nenaplníme to, co jsem určil, před všechny se postavím.“

Dovedete si tedy představit i scénář, podle kterého byste třeba po sezoně v klubu skončil?

„Musím si to umět představit. Plán byl jasně daný a měl něčím končit. Pokud nedojde k tomu, co bylo naplánováno, musíme se o tom bavit a říct si, co dál. Protože by to znamenalo, že ten proces k cíli nevedl, a musela by přijít úprava. A pro jinou cestu, nebo strategii, pro kterou já třeba nebudu vhodná osoba.“

Klubu se už roky nedaří najít vhodného trenéra, který by dokázal pracovat v dlouhodobém horizontu. Je to problém prostředí na Letné jako takového, lidí zodpovědných za výběr nebo samotných koučů?

„Je to o celkové atmosféře kolem Sparty. Lidé jsou frustrovaní, že titul už strašně dlouho není. Naposledy v roce 2014. Já jsem v tomhle prostředí v roli sportovního ředitele tři roky, posuzuji jen tohle období. Možná i proto vidím spoustu věci jinak než ostatní, kteří hodnotí deset let a už jim dochází trpělivost. Otázka trenéra je strašně složitá. Kdybychom na ni znali odpověď, dávno se tím nezaobíráme. Ale už jsem to zmiňoval,