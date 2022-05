Ideální sestava Slavie: Dvě posily v základu, na hrotu teenager

Jak by mohla vypadat sestava Slavie v příští sezoně? • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) Kádr fotbalové Slavie se průběžně mění - omlazuje. Sportovní úsek v Edenu vyzobává Fortunga ligu a představuje první posily, zároveň počítá s odchoden Alexandera Baha. Jak by mohla vypadat ideální sešívaná jedenáctka pro sezonu 2022/23. Podle Sportu by v ní byl jediný třicátník - Aleš Mandous v brance. Někteří hráči samozřejmě mohou nastupovat na více postech.

Brankář: Aleš Mandous 30 let Bilance v minulé ligové sezoně: 20 zápasů/10 nul Za jedničku ho trenér Jindřich Trpišovský označil už v průběhu minulé sezony, jen to tak kvůli divoké rotaci s Ondřejem Kolářem moc nevypadalo. Před svým konkurentem by měl zůstat i nadále a je velká otázka, jestli se skutečně najde nové angažmá pro Koláře, což určitě může brzdit mimo jiné jeho více než milionový měsíční příjem. V případě prodeje by Slavia hledala dvojku, tou by mohl být například Jan Stejskal, když zase nepůjde hostovat, trojka talentovaný Jan Sirotník. Alternativy: Jan Stejskal 25 let Bilance v minulé ligové sezoně: 7 zápasů/1 nula (Olomouc) Jan Sirotník 20 let Bilance v minulé ligové sezoně: 0 Slavia - Sparta: Mandous vyběhnutím vyřešil ošemetnou situaci ve vlastním vápně Video se připravuje ...

Pravý obránce: Lukáš Masopust 29 let Bilance v minulé ligové sezoně: 18 zápasů/0 gólů Momentálně je zraněný, navíc velmi komplikovaně a kdo ví, jestli vůbec stihne letní přípravu. V ideálním případě by ale trenér Jindřich Trpišovský – po plánovaném odchodu Alexandera Baha – svěřil tuto pozici nejspíš právě Lukáši Masopustovi. Dál připadá v úvahu nová posila David Douděra, a brzy by měl vejít v platnost i příchod plzeňského mistra Eduarda Santose, jenž má s touto pozicí taky bohaté zkušenosti. Alternativy: David Douděra 23 let Bilance v minulé ligové sezoně: 31 zápasů/10 gólů (Ml. Boleslav) + Eduardo Santos Baník - Slavia: Bah našel ve vápně Masopusta, Budinský byl ale na místě Video se připravuje ...

Pravý stoper: Aiham Ousou 22 let Bilance v minulé ligové sezoně: 25 zápasů/1 gól Přišel loni v létě, sotva se rozkoukal a už měl kvůli zraněním spoluhráčů flek v základu. Nadějné výkony ale střídal talentovaný Švéd s nepřesvědčivými, chyboval zejména v derby se Spartou. Díky kompletní náročné sezoně včetně soubojů na evropské scéně je jeho perspektiva dál velká, Slavia ji chce rozvíjet. Vedle něj by měl nejčastěji nastupovat David Hovorka, nebo chystaná posila Eduardo Santos. Klub naopak zatím neprodloužil smlouvu s Ondřejem Kúdelou a nejistá je budoucnost Tarase Kačaraby, jen těžce prožívá dění v rodné Ukrajině. Alternativy: David Hovorka 28 let Bilance v minulé ligové sezoně: 8 zápasů/0 gólů Maksym Talovierov 21 let Bilance v minulé ligové sezoně: 25 zápasů/0 gólů (Č. Budějovice + Slavia) Stoper ze zahraničí ? Slavia - Pardubice: Hanč složil Ousoua, penalta pro sešívané! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Levý stoper: Eduardo Santos 28 let Bilance v minulé ligové sezoně: 27 zápasů/1 gól (Karviná + Plzeň) Už před rokem to bylo téma, i když jen zlehka. Slavia sledovala Eduarda Santose, spíš u něj ale měla minusy než plusy, proto se rozhodla ho z Karviné nevykupovat. Názor ale mohla změnit v momentě, kdy si ho na hostování vypůjčila Viktoria Plzeň a Santos ji pomohl z pozice pravého beka, nebo stopera získat titul. Především ve středu obrany by mohl mít místo, pokud přestup dopadne. Vedlejším přínosem je, že může alternovat právě i na kraji, tedy na místě, kde po odchodu Alexandera Baha bude díra. Slavia - Plzeň: Santos před brankovou čarou vykopl ránu Kúdely Video se připravuje ...

Levý obránce: David Jurásek 21 let Bilance v minulé ligové sezoně: 26 zápasů/2 góly (Ml. Boleslav + Slavia) Nástup do Slavie měl od svého únorového přestupu z Mladé Boleslavi výborný. Patří k jedněm z nejnadějnějších hráčů současného kádru, jenž by klidně mohl na pozici levého beka aspirovat i na reprezentaci, protože se jedná o silně zanedbaný post. Ve Slavii ale nemá úplně stravitelnou konkurenci, o minuty se může dělit s Oscarem Dorleym, další variantou je podle potřeby taky Srdjan Plavšič. Alternativy: Oscar Dorley 23 let Bilance v minulé ligové sezoně: 23 zápasů/1 gól Srdjan Plavšič 26 let Bilance v minulé ligové sezoně: 24 zápasů/1 gól Hradec Králové - Slavia: Jurásek přenádherným volejem srovnal na 1:1! Video se připravuje ...

Defenzivní záložník: Tomáš Holeš 29 let Bilance v minulé ligové sezoně: 27 zápasů/2 góly Opora týmu, jeden z mála, který se o flek ani nemusí moc bát. Zejména za poslední rok výkonnostně výrazně narostl. V závěru minulé sezony požíval i logických výhod, kdy minimálně trénoval a hlavně se připravoval na zápasový „výtlak“, tak moc si ho trenéři ochraňovali. Pokud by vypadl ze sestavy, nabízí se za něj Jakub Hromada, jehož projev je ale oproti Holešovi celkem nevýrazný. Na této pozici může nastupovat i Maksym Talovierov, je otázka, jestli ho realizační tým definitivně nepřesune do středu obrany. Alternativy: Jakub Hromada 26 let Bilance v minulé ligové sezoně: 22 zápasů/1 gól + Maksym Talovierov Ostrava - Slavia: Obrovská šance, Holeš dělovkou trefil břevno Laštůvkovy branky Video se připravuje ...

Pravé křídlo: Ivan Schranz 28 let Bilance v minulé ligové sezoně: 29 zápasů/10 gólů Kraje zálohy bývají ve Slavii dost náročné posty, hráči vlevo a vpravo si střídají pozice, prohazují se i s falešnými křídly ze středu zálohy, což umí Petr Ševčík, nebo Ondřej Lingr, zároveň je potřeba zodpovědně tahat dozadu na pomoc bekům na své lajně. Mezi tyto hráče v příští sezoně určitě bude patřit Ivan Schranz, David Douděra, ale třeba i Lukáš Masopust, Ondřej Lingr, možná Yira Sor… Alternativy: David Douděra + Lukáš Masopust, Ivan Schranz Slavia - Zlín: Olayinka dorazil do sítě Schranzovu střelu a Slavia vede už 3:0 Video se připravuje ...

Střední záložník: Lukáš Provod 25 let Bilance v minulé ligové sezoně: 6 zápasů/3 góly Návrat po dlouhém a těžkém zranění kolene měl dobrý, ale po pár týdnech se zápasový deficit projevil, zapadl zpátky mezi zraněné a ukázalo se, že ještě bude chvíli trvat, než se dostane na svou původní výkonnost. Jestli se mu to ale povede, má místo ve středu zálohy Slavie skoro jako rentu. Dál sní o velkém zahraničním angažmá, které by se mohlo v ideálním případě povést asi v příštím lednu. Vedle něj může nastupovat Petr Ševčík, Ondřej Lingr, Ibrahim Traoré… Alternativy: Ondřej Lingr 23 let Bilance v minulé ligové sezoně: 31 zápasů/14 gólů Ibrahim Traoré 33 let Bilance v minulé ligové sezoně: 29 zápasů/4 góly Slavia - Zlín: Provod ostrou střelou překvapil chybujícího Rakovana - 2:0 Video se připravuje ...

Střední záložník: Petr Ševčík 28 let Bilance v minulé ligové sezoně: 16 zápasů/1 gól Jestli by někdo strašně rád hrál, nejlépe pořád, ale vůbec to nejde, je to Petr Ševčík. Muž z porcelánu, pardon za ten příměr, ale to se prostě nedá. Nejdelší série odehraných ligových zápasů po sobě se v minulé sezoně zastavila na pěti, pořád ho brzdí mírnější či vážnější problémy. Přitom v postupném slávistickém útoku, při otevírání soupeřovy obrany, může hrát – zejména po odchodu Nicolae Stancia – důležitou roli. Slavia - Sparta: Ševčík si gólovou akci sám rozjel a pak i přesně zakončil: 1:1 Video se připravuje ...

Levé křídlo: Ewerton 25 let Bilance v minulé ligové sezoně: 34 zápasů/11 gólů (Ml. Boleslav) Mluví se o tom, že Slavia rozběhla s Mladou Boleslaví jednání o hostování s opcí, Ewerton se hodí i proto, že mužstvo by teoreticky mohl opustit Peter Olayinka. Tomu končí za rok smlouva, případné prodloužení kontraktu by stálo klub obrovské peníze, protože už teď dělá jeho měsíční příjem víc než milion korun, navíc sám hráč o zahraniční angažmá velmi stojí. Ewerton by případně přinesl do týmu ofenzivní kreativitu a produktivitu, kdyby si udržel nedávnou formu. Alternativy: Srdjan Plavšič + Ivan Schranz Mladá Boleslav - Olomouc: Ewertonovo neskutečné torpédo, 2:2 Video se připravuje ...