Jednotný míč pro ligu: Soutěž si tím dala dárek k výročí, říká Svoboda

„Jsem rád, že po mnoha letech jsme se k jednotnému míči dopracovali. Bylo to složité, protože jednotlivé kluby mají uzavřené vlastní smlouvy na dodavatele sportovního vybavení. Taková věc vyžaduje od všech 16 prvoligových týmů určitou míru vstřícnosti a pochopení, protože pro každého je to určitá obchodní komplikace,“ řekl novinářům Svoboda při dnešním představení balonu v Praze.

„Jestli si dobře pamatuju, kluby jsme o tom informovali dva a půl roku zpátky. Snažili jsme se to klubům dát vědět s dostatečným předstihem, aby se na to mohli připravit. Není to tak, že bychom jim teď řekli, že od nové sezony se hraje s jednotnými míči,“ konstatoval Svoboda.

U představení míče hrálo roli i blížící se výročí. „Příští sezonu slavíme 30 let samostatné české soutěže. Vytkli jsme si určitý cíl, že bychom si pro soutěž dali takový dárek. Dneska je to už standard všude. Trvalo nám to trošku déle než v okolních ligách, ale jsem rád, že jsme k tomu dospěli,“ prohlásil Svoboda.

Balon je vyveden v bílé, žluté a černé barvě. „Každý rok se bude inovovat. Není to sériově vyráběný míč. Je to míč na míru pro potřeby české ligy. Přispěje to k tomu, že všichni budou mít stejné podmínky. Pro kluby a hráče je to zjednodušení tréninkového procesu, protože trénují celou dobu s jedním míčem. V tomto ohledu je to pro ně komfortnější,“ uvedl Svoboda. Jednotný míč by podle něj měl být časem zaveden i ve druhé lize.