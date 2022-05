Vracím se do Sparty, potvrdil Trávník. Slovácko je vždy varianta

V turecké Kasimpase končí, to je tutovka. A co dál? O Michala Trávníka (28) stojí Slovácko, ovšem jeho návrat do klubu je z ekonomických důvodů málo pravděpodobný. Kreativní záložník má ještě na další sezonu kontrakt ve Spartě, kde se má hlásit třináctého června na startu letní přípravy.

Do zimy patřil do základu, tvořil hru Kasimpasy v Süper Lig. Po Novém roce se však jeho pozice zlomila k horšímu, přednost dostávali kmenoví hráči. Michal Trávník, jenž v Turecku hostoval ze Sparty, pochopil, že na uplatnění opce nedojde. Už je zpátky v Česku a v klidu čeká, co s ním bude. „Vůbec z toho nejsem nervózní. Už jsem to měl takto víckrát. Vždycky to nějak dopadne. Nějak se stresovat? To už mám snad za sebou,“ říká s úsměvem rodák z Mutěnic.

Tušíte něco o vaší nejbližší fotbalové budoucnosti?

„Sám nevím…Zatím to vypadá tak, že se vracím do Sparty a uvidí se, co dál. V Kasimpase se mnou nikdo nekomunikoval, takže by to mělo být zřejmě tak, že klub neuplatnil opci. Byl jsem s tím delší dobu smířený. Už v zimě na konci přestupového klub chtěl, abych kvůli kvótě cizinců odešel. Nakonec jsem zůstal, ale od té situace odvíjelo i moje vytížení. Do konce roku jsem hrál skoro všechno a od února už skoro nic. Jen jsem naskočil do pár zápasů. Nějaký čas to bylo těžké, ale zase nic hrozného. Skousl jsem to a ty poslední dva měsíce jsem dojel.“

Stojí o vás Slovácko, zbrojící na evropské poháry. Zajímalo by vás to?

„Vždycky je to varianta. Záleží, jak by se domluvily kluby a já s nimi. V tuto chvíli vůbec nedokážu říct, jestli to dopadne nebo ne. Už před odchodem do Turecka jsem byl v kontaktu s trenérem (Martinem Svědíkem). Ale zatím je to pouze ve fázi, že si občas zavoláme. Nic víc jsme teď neřešili. Klobouk dolů před Slováckem, jakou odehrálo sezonu a co dokázalo. Zasloužilo si to.“

Co se porvat o místo ve Spartě?

„To je taky otázka…Ještě jsem se s nikým z klubu pořádně nebavil. Nevím, kdo tam bude trénovat a jakou má Sparta představu. Nejspíš je to poslední možnost, kdy mě může nějak zpeněžit. Agent tvrdí, že rozhodil sítě. Tak uvidíme. Měl jsem týden volno a už pomalu začnu něco dělat. Už mi to zase nedá.“ (úsměv)

Chtěl byste zůstat v zahraničí?

„Klidně, ale určitě ne za každou cenu. Nešel bych někam, kde by to už kvůli rodině nedávalo smysl. Teď jsme byli pryč celý rok. Někdy je to složité. Ale kdyby se naskytlo v cizině něco zajímavého, neváhal bych.“

Pomohlo vám hostování v Turecku?

„Hlavně jsem chtěl hrát, což se zpočátku dařilo. Zažil jsem něco nového, jinou ligu, prostředí. Celkově mě to fotbalově i lidsky zase posunulo.“