Santos spustil stoperské domino. Náhrada? Plzeň chce Tijaniho ze Slavie

Avizovaná ztráta jednoho stopera může v Plzni vést k příchodu jiného. Jak už deník Sport informoval, Eduardo Santos by místo Viktorie měl oblékat na podzim dres Slavie. Opačným směrem by naopak mohl zamířit Mohamed Tijani, který se na jaře zdařile restartoval v Teplicích. „Je to téma,“ přiznal zdroj blízký západočeskému klubu.

Oba jsou stopeři, oba z ciziny – a tím jejich shodné znaky nekončí. Eduardo Santos a Mohamed Tijani na jaře úspěšně hostovali v klubech, v nichž už patrně pokračovat nebudou. A nevrátí se ani na mateřskou adresu. Zatímco čtyřiadvacetiletý Santos by měl z Karviné, která ho půjčila do Plzně, nyní přestoupit do Slavie, stejně starý Tijani z Pobřeží slonoviny by po něm mohl zacelit díru na soupisce čerstvého šampiona.

„Tijani je téma,“ potvrdil plzeňský insider. A zájem o Tijaniho podle informací deníku Sport přiznal i asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth na sobotní benefici Admira Ljevakoviče a Jana Rezka v Teplicích.

Vše nasvědčuje tomu, že ligou se rozběhlo stoperské domino.

Odstartoval jej Santos,