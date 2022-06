Dánský kouč Priske na Letné? Wow, říká Novák. Splňuje, co Sparta hledá

Líbí se vám tento tah?

„Skvělý! Neříkám, že jsme zrovna kamarádi, ale byl to můj asistent a měl jsem s ním výborný vztah. Naposledy, když jsme se viděli v Evropské lize, tak jsme se šli pozdravit. I jeho tým okolo něj. Třeba si vezme do Prahy i své realizáky a videoanalytika. Ti jsou taky dobří. Jsem příjemně překvapený, že zrovna takový trenér jde do Sparty. Čekal jsem, že podepíše něco v Dánsku. Ani jsem nechtěl věřit, že ho opravdu udělala Sparta, že na něj vůbec narazila. Je to dobrý krok, protože je to úspěšný trenér.“

Dlouho byl asistentem. Tušil jste, že jednou bude i dobrým hlavním koučem?