Bahův odchod je blíž. Slavia a Benfica se shodly na penězích, říká novinář

Teď bylo pár dní klidu, rozdělaný odchod Alexandera Baha do Benfiky mírně vyšuměl. Během úterního odpoledne se ale v Portugalsku začala šířit informace, že se lisabonská továrna na fotbal přiblížila slávistickým představám o odstupném za dánského beka. Prý jde i s bonusy až o devět milionů eur, tedy zhruba 230 milionů korun, což by z Baha udělalo zdaleka nejdražšího obránce české ligy.

Anglická Premier League mu v zimě nevyšla, Slavia tenkrát měla odmítnout nízkou nabídku Brentfordu, což Alexander Bah nejdřív nenesl zrovna dobře. Dostal ale příslib letního odchodu, a ten se začíná blížit.

Slavia se podle informací z Portugalska začíná shodovat s Benfikou na penězích za přestup.

„Před pár týdny jsme publikovali zprávu, že Benfica nabídla částku nižší než osm milionů eur, podle našich zjištění ale Slavia tehdy odpověděla, že chce deset,“ říká Marco Goncalves, novinář z listu O Jogo, který pokrývá dění především v lisabonském klubu.

„Teď se mluví o tom, že oba kluby se měly shodnout na devíti milionech eur,“ přidává Goncalves nejnovější zprávu. V přepočtu je to částka kolem 230 milionů korun, tedy zdaleka nejvyšší, jaká byla dosud v historii české ligy vydána za obránce. Těmi nejdražšími jsou dosud Tomáš Kalas a Vladimír Coufal, kteří odcházeli do Chelsea a do West Hamu za přibližně šest milionů eur, tedy za necelých 160 milionů korun.

Patrně ale jde o sumu, která v sobě ukrývá i následné bonusy, primární platba by měla být kolem osmi milionů eur, i to by na rekord bohatě stačilo.

Samotná Slavia dotaz Sportu o pokročilých jednáních komentovat nechtěla.

Pro Benfiku je hledání pravého obránce letní prioritou. V minulé sezoně se na této pozici nejčastěji střídali Gilberto a André Almeida. Prvnímu je 29 let a v 21 ligových zápasech zaznamenal dvě branky a tři asistence, druhému je 31 a v patnácti startech byl bez bodu.

„Pro klub je tahle pozice problémová nejen teď, ale trvá to už roky,“ přidává svůj pohled Goncalves.

Takže zatímco nedávný čtvrtfinalista Ligy mistrů si to elegantně vyřeší, díra vznikne „sešívaným“. Ti jsou si následků odchodu Baha vědomi, proto už dotáhli přestup Davida Douděry z Mladé Boleslavi, jenž je sice především pravým záložníkem, má ale i zkušenosti s hrou v obraně. A blízko má být taky dotažení Eduarda Santose z Karviné, zejména na pozici stopera, i on ovšem umí hrát na pravém kraji defenzivy.