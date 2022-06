Hložek se loučí se Spartou: Byli jste druhá rodina. Plánuju se vrátit

Sledovat Leverkusen bude pro české fanoušky od nové sezony ještě zajímavější než dosud. Za Patrikem Schickem míří Adam Hložek, transfer ze Sparty byl ve čtvrtek večer oficiálně potvrzen oběma kluby. „Je čas rozloučit se a posunout se dál,“ prohlásil devatenáctiletý ofenzivní hráč ve videu pro web Pražanů. Zároveň řekl, že by se na Letnou jednou rád vrátil. V novém klubu už ho vítá i krajan Schick.

Informace deníku Sport mluvily o přestupu už několik dní, pár hodin před startem reprezentačního utkání Česka se Švýcarskem se vše definitivně potvrdilo. Sparta za autora čtyřiatřiceti ligových gólů dostane zhruba 18 milionů eur (cca 450 milionů korun).

„Sparťani, chtěl bych se rozloučit a poděkovat vám za čtyři roky. Dávali jste mi neustálou podporu, které si vážím. Děkuji i Spartě, která mi umožnila se zlepšovat a nakouknout do ligy. Největší dík patří spoluhráčům, bez kterých bych tolik gólů a asistencí neměl. Byli jste mi druhou rodinou,“ vzkázal Hložek v krátkém videu na sociálních sítích Sparty.

Leverkusen zase na Twitteru zveřejnil vzkaz Patrika Schicka, který doléčuje zranění a vyhlíží nového parťáka.

„Zrovna pracuju na rehabilitaci tady na našem stadionu. Chci vám jen říct jednu důležitou věc, chci přivítat mého českého kamaráda a spoluhráče z národního týmu Adama Hložka. Snad se brzy uvidíme na stadionu,“ pozdravil Schick s úsměvem v angličtině příznivce Bayeru.

Hložek zavzpomínal na některé momenty svého sparťanského působení. Vypíchl úvodní start nebo první gól v utkání proti Plzni, které Sparta vyhrála 4:0. „Je zvláštní vědět, že už se teď s některými hráči nebudu potkávat. Spartu budu dál sledovat v televizi. A když budu mít čas, určitě rád dorazím na Letnou a budu s klukama v kontaktu,“ řekl.

A jednou by rudý dres rád oblékl znovu. „Plánuju se do Sparty vrátit. Třeba ve třiceti letech, doufám, že mi bude držet zdraví. Chtěl bych se vrátit jako Bořek a další starší hráči, předat mladším zkušenosti, které nasbírám. A když se nepodařilo vyhrát titul teď, určitě to bude cíl, až se vrátím,“ rozloučil se Hložek se sparťanskými fanoušky.