Veselý o hodinkách po Maradonovi, baráži i kouči repre: Haška se bojí

V lize jsou jen dva trenéři, bývalí brankáři. On a Miroslav Koubek, kouč Hradce Králové. Mají společné nejen to, JAROSLAV VESELÝ (44), kouč, který pomohl Bohemians k záchraně, z východočeské metropole pochází a žije v ní. Teď má ovšem angažmá v Praze.

Zažil tři štace ve Spojených arabských emirátech, kde byl asistentem Ivana Haška, na nějž nedá dopustit. Jméno si Jaroslav Veselý udělal v Chrudimi, chudý klub pod ním hrál ve druhé lize výrazně, s jasným rukopisem. Nedávno podepsal novou smlouvu s Bohemians. Je to odměna, že zvládl ošidnou baráž o udržení v lize s kousavou Opavou.

Bylo to složité?

„Šlo o nejtěžší období v mé trenérské kariéře.“

Nemohl jste spát?

„To nemám problém. (usmívá se) Necítil jsem tlak za sebe, ale za hráče a lidi okolo. Viděl jsem, že i další zaměstnanci řešili budoucnost. V Česku nedostanete zlatý padák jako v Anglii nebo Německu, hned jste deset až patnáct milionů v minusu. Je to ohromný problém, což jsem si uvědomoval. Nešlo o to, jestli jeden trenér spadne, nebo ne.“

JAROSLAV VESELÝ Narozen: 8. srpna 1977 (44 let) Pozice: trenér Bohemians 1905 Hráčská kariéra: nižší soutěže mj. Letohrad, Hradec Králové B Trenérská kariéra: Letohrad (hlavní trenér, divize ČFL, 2006–2012), Hradec Králové juniorka (hlavní, juniorka, 2013–2014), Kolín (hlavní, II. liga, 2014), Fudžajra (asistent, 2015–2017, SAE), Emirates Club (asistent, 2017–2018, SAE), Litoměřicko (hlavní, ČFL, 2018), Fudžajra (asistent, 2018–2019, SAE), Litoměřicko (hlavní, ČFL, 2019), Chrudim (hlavní, II. liga, 2019–2021), Bohemians Praha (asistent do března 2022)

Umocňovala to značka Bohemians? Je to velký klub, že?

„Všechno ukázal poslední zápas, kdy nás přišel podpořit vyprodaný stadion. Už jsem nemohl sehnat lístky ani pro známé. Lidi nám deklarovali jasnou podporu, tady jsem cítil tlak. Na druhou stranu jsem musel zachovat chladnou hlavu.“

Proto jste odmítl jednat o novém kontraktu před baráží?

„Ocenil jsem, že mi byla smlouva nabídnuta, ale řekl, jsem, že počkáme, až to skončí.“

Bylo by vám proti srsti pokračovat v případě pádu?

„Neumím si představit, že by se mnou Bohemka sestoupila. Nechtěl jsem profitovat z toho, že má problémy. Těžko bych hledal motivaci.“

Koučů, bývalých gólmanů, moc není. Cože jste se vrhl na „velké“ trénování?

„Vždycky mě zajímala hra jako celek, ne nějaké úseky. Když jsem hrál, nebál jsem se oponovat trenérům. Nenaplňovalo by mě dělat trenéra brankářů, na fotbale mě zajímají jiné věci. Brankáře beru jinak, ne jako jeden z nich.“

Jak se to projevuje? Pan Koubek v Hradci jim do práce často mluví.

„Vím o tom. (směje se) To je rozdíl mezi námi. Já už dlouho nechytal, vlastně s nimi nemám slitování. Řeknu si názor, ale v Bohemce věřím Mírovi Millerovi.“

Čtyři roky jste jako asistent Ivana Haška působil ve Spojených arabských emirátech. Byla to velká škola?

„Tady je to pořád zesměšňované, ale dalo mi to hodně. Liga není špatná, když jsme tam začínali, byla úplně v topu. Mistr Al Ahlí Dubai se dostal do finále asijské Ligy mistrů. První tři týmy byly ustřelené, hráli v nich všichni reprezentanti plus byly našlápnuté cizinci, hlavně Brazilci. Když jsme tam přišli, taky jsem měl despekt, ale rychle jsem vystřízlivěl. Mají takové finanční možnosti, že se tam pohybují zajímaví hráči i trenéři, od kterých se dá hodně odkoukat.“

Co například?