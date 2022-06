Plzeň má další posilu, ze Slavie ulovila Tijaniho. Šulc a Hlavatý můžou jinam

Fotbalová Plzeň pokračuje v posilování, do defenzivy přichází ze Slavie Mohamed Tijani, který hostoval v Liberci a Teplicích. Za reprezentanta Beninu by měla Viktoria zaplatit kolem deseti milionů, je to tedy o poznání levnější varianta než Václav Jemelka, o nějž mistr podle informací iSport.cz také stál. Čtyřiadvacetiletý stoper se Plzni upsal na tři roky. Plzeň naopak dala svolení k přípravě v Jablonci Pavlu Šulcovi, Michal Hlavatý by mohl odejít do Pardubic.