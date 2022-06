Matejov cítí v Brně nedůvěru: Dokážu lidem, že se mýlí. Zlín? Konec zamrzel

Potřebuje trenéra, který to z něj vytáhne. Možná až vymlátí. To dokázal Michal Bílek, částečně Bohumil Páník. Když má Róbert Matejov (33) pevné zdraví a formu, patří na své pozici k nejlepším v lize. Jenže mívá taky horší období, i proto s ním Zlín po deseti letech přestal počítat. Slovenský křídelní univerzál byl rád za nabídku z Brna. „Už jsem zjistil, že tu jsou lidé nároční,“ uvedl.

Zatím bude těch sto kilometrů během přípravy dojíždět autem. Mohl by i na skútru, kdyby chtěl fest šetřit. „Je to varianta. Ale po dálnici bych přijel asi trošku profouknutý a do tréninku bych nebyl úplně v topu,“ směje se Róbert Matejov, jenž nakonec našel na cesty parťáka. V šatně Zbrojovky se domlouval s Josefem Divíškem, který bydlí v Uherském Hradišti.

Ve Zlíně se Matejov nabídky nového kontraktu nedočkal a plodná desetiletka byla završena. „Spíš mě trošku zamrzelo celé to jednání,“ vrací se zpět. Co má konkrétně na mysli? Vedení otálelo s rozhodnutím, zda ho dál chce, nebo ne. Hráč byl dlouho v nejistotě. Netušil, s čím má počítat. „Bylo to ve stylu: Zavolám ti, nezavolám, potkáme se, nepotkáme. Ve Zlíně je to celkově specifické. Už dřív někteří hráči odcházeli podobným způsobem. Nejednalo se, bylo ticho,“ popsal (ne)domluvu. „Skončil hlavní sponzor Fastav a v klubu asi přesně nevědí, co bude. Řeší se to,“ soudí.

Ve finále se mu ozvala Zbrojovka a nebylo co řešit. Byť jde o nováčka, pro Matejova to může být ideální místo pro ještě jedno nakopnutí kariéry. „Byla to první varianta, dál jsem nic neřešil. Rychle jsme se domluvili, jsem spokojený. Změnil jsem po letech prostředí, mám novou motivaci,“ shrnuje. V kabině se osobně s nikým neznal, většinu nových spoluhráčů si však pamatuje z trávníku.

Matejov se pohybuje v české lize dlouho, má jméno. Často ho však brzdí zranění, hlavně svalová. Je dynamický typ, úpony dostávají při jeho stylu hry zabrat. Po dlouhé dovolené je nyní fit a ve středu rozjel přípravu s týmem. Trenér Richard Dostálek s ním nejspíš počítá na pravý kraj defenzivy. Nalevo by měl být další novic Josef Divíšek ze Slovácka. „Zprava se cítím asi nejlíp. Je jedno, jestli v obraně nebo v záloze,“ podotýká odchovanec Dubnice, jenž podepsal roční smlouvu.

Nedá se říct, že by z jeho příchodu byla většina fanoušků odvázaná. Vidí hlavně Matejovův věk a neumí přesně posoudit, co jim posila nabídne. I proto jsou k ambicím mužstva po comebacku mezi elitu celkově skeptičtí. Leckdo prorokuje další pád do druhé ligy, v lepším případě tuhý boj o záchranu. „Je to pro nás motivace,“ nezapírá Matejov, jenž si po oznámení přestupu evidentně pročítal diskuze na sociálních sítích. „Každý má internet a umí si to prolustrovat,“ uculuje se.

Prý se předem připravil na to, co ho čeká. „Věděl jsem, že jsou tu lidé nároční a specifičtí. Přišel jsem sem, abych jim dokázal, že se mýlí,“ říká odhodlaně.