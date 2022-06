Kliment: Slovácko mě mrzí, ale nejde to. Plzeň byla nejlepší možné řešení

Měl povedenou premiéru. Útočník Jan Kliment se trefil hned v prvním zápase za Plzeň, proti divizním Klatovům (6:0) vstřelil poslední gól. „Už jsem tomu ani nevěřil, byla to 88. minuta. Měl jsem i kapitánskou pásku, takže to v součtu s první brankou budu mít u týmového pokladníka za hodně,“ usmála se letní posila. V mistrovské Plzni je na začátku nové cesty, bude chtít zapomenout na hořký sestup s Krakovem.

První zápas, první gól. Takhle to asi útočník chce, viďte?

„Jasně, gól na začátku pomůže. Tenhle zápas byl trochu jiný, protože start přípravy je zaměřený na kondici, ovšem jsem rád, že mi to tam padlo.“

Jak se vám hrálo s novými parťáky?

„Dobře, pár jich znám. Řízek, Perňa, Kopi, Faltič… Nebylo to tak, že bych šel mezi úplně cizí lidi. Užil jsem si zápas, dal jsem gól a hlavní je, že jsme vyhráli. Myslím, že jsem na dobré cestě a nezaostávám. Zatím v pohodě, opatrně se oťukávám.“

Jaké byly vaše první dny v Plzni?

„Stěhuju se docela často, každý rok, takže už to pro mě není tak zvláštní. Hodně mi pomohl Honza Kopic, všechno mi tady ukázal. Když jsem dřív jezdil do Stuttgartu, bral jsem to přes Plzeň, a trochu jsem už věděl, kde co je. Takže to pro mě tady nebylo úplně nové.“

Jak dlouho jste zvažoval nabídku od českých šampionů?

„Moc dlouho ne. Hned, jak jsem se dozvěděl, že Plzeň má zájem, věděl jsem, že lepší nabídka z české ligy nemůže přijít. Nezvažoval jsem to dlouho. Čekal jsem možná na zahraniční angažmá, ale to nedopadlo. Viktorka pro mě vyšla jako nejlepší možné řešení.“

Bylo ve hře i Slovácko, kde jste hrával?

„Čekali na mě, abych se vrátil a znovu jim pomohl. Ale Viktorka má vyšší ambice a hraje poháry, je to pro mě větší výzva. Trochu mě to mrzí, Slovácko jsem měl rád. Ovšem teď to prostě nejde.“

V Plzni jste si vzal číslo devět, s kterým hrával nejlepší ligový střelec minulé sezony Jean-David Beauguel. Pikantní dědictví, viďte?

„Je to moje číslo, měl jsem ho i v klubech předtím. Přemýšlel jsem i o jiném čísle, protože v Polsku to úplně nevyšlo, ale nakonec jsem po něm zase sáhl. Dědictví po Bogim? Holt si na záda naložím trochu víc kilo. (usmívá se) Ale ne, nepouštím si to do hlavy. Každý se snaží udělat to nejlepší a nastřílet co nejvíc gólů.“

Jan Kliment (28): NEJ střelec Lvíčat, pak zranění, teď restart v Plzni Video se připravuje ...

Změní se s vámi hra Plzně, nebo dokážete zapadnout do současného systému?

„Celý tým se nebude podřizovat mně, to je blbost. Já se musím podřídit tomu, jak hraje Viktorka. Je to pořád teprve začátek, s trenérem jsem zatím měl jedno video. Uvidíme.“

Zajímavě vypadala vaše spolupráce se záložníkem Václavem Pilařem, jenž nastřílel hattrick. Vyhovíte si?

„Jsem rád, že se Venca takhle chytil. Je vidět, že v Plzni hrával, a ví o těch centrech. Mně to párkrát u první tyče prolétlo, ale on to naštěstí zavřel a dal z toho góly.“

Co budete muset udělat jinak, aby nové angažmá v Plzni dopadlo lépe než to poslední v Krakově?

„Už nemám moc věk na to, abych něco na svém stylu nějak zásadně měnil. Doufám, že pomůžu klukům, oni pomůžou mně a dohromady nám to bude fungovat.“