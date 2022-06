Conde míří do Ligy mistrů! Belgie padla, ale přestup se řeší, přiznal agent

Smělý plán Zlína přece jen klapne. Klub finalizuje atraktivní podmínky transferu Cheicka Condeho (21) do zahraničí. Guinejský záložník už chyběl na pondělním zahájení letní přípravy. „Můžu říct jen to, že se řeší jeho přestup,“ řekl Sportu hráčův manažer Daniel Chrysostome. „Jde o tým, který bude hrát předkolo Ligy mistrů,“ doplnil zlínský viceprezident Zdeněk Grygera.

Další indicie, kam by mohl Cheick Conde, o něhož se necelými dvěma lety přetahovaly Sparta se Slavií, zamířit? Zlín byl minulý týden v přímém kontaktu s jedním belgickým klubem. Ovšem ten už není ve hře.

Každopádně by mělo dojít k dohodě. Spekuluje se o sumě kolem 500 tisíc eur (cca 12.5 milionů korun), plus další bonusy, za odehrané zápasy a případný další transfer. V pondělí ještě papíry podepsány nebyly. Sparta se Slavií nabízely tehdy víc…

Jednadvacetiletý Conde, jenž na jaře zapsal první start za reprezentaci Guineje, v pondělí jednal v cizině o podmínkách kontraktu. Proto se neobjevil na prvním tréninku. „Jsem připravený na to, že zůstane, i na jeho odchod,“ uvedl kouč Jan Jelínek.

Kluby už jsou prý na přestupové sumě domluvené. Vyjednávalo se během celého víkendu. „Věřím, že to během pondělka sladíme a dojde k přestupu,“ shrnul Grygera. „Je to zajímavý transfer a taky signál pro ostatní, hlavně mladé hráče, že se dá jít ze Zlína i do zahraničí. Když tomu dají všechno, cestu mají otevřenou,“ dodal druhý muž klubu, který dotahuje rovněž jednání s novým titulárním partnerem na místo Fastavu.

Jeho nástupce by se měl v nové sezoně objevit i v názvu klubu. Nejde o firmu Climax, která byla už v předchozím ročníku důležitým sponzorem. „Chybí jen detaily,“ uvedl k domluvě Grygera. Rozpočet se nijak výrazně nenavýší, bude v intencích předchozích let.

Zlín zatím přivedl na zkoušku slovenského pravého obránce Adriana Slávika (23) z Trenčína, další případné posílení proběhne v průběhu léta. Velké změny se však čekat nedají. Klub jedná o prodloužení hostování Rudolfa Reitera z Baníku. „Některé věci změnil a v závěru sezony začal vypadat velmi dobře. Potenciál v něm vidím,“ uvedl kouč. Pokračuje bývalý reprezentant Adam Hloušek. „Postupně se do toho dostával. Bylo vidět, že je jistější a jistější. Je vysoký, má zkušenosti, je poctivý dopředu i dozadu,“ ocenil Jelínek. „Jakmile absolvuje plnohodnotnou přípravu, půjde ještě nahoru,“ předpokládal.

Uzdravuje se Marek Hlinka, možná náhrada číslo jedna za Condeho. Další alternativa se ještě bude hledat. Trenér by přivítal kvalitního útočníka, klasickou devítku. Ta mu po odchodu Tomáše Poznara schází. „Víme, že nám útočník chybí. Případně šestka,“ připomněl téměř jistý odchod Condeho, klíčové postavy mužstva.

Naplno stále nemůže trénovat talentovaný David Tkáč, jehož trápí zánět stydké kosti. „Byl dobře nastartovaný. Zranění ho zabrzdilo, což mě mrzí. Teď je v rekondičním režimu. Prognózoval jsem už třikrát, teď už to dělat nebudu,“ pousmál se hořce trenér Jelínek. „Je to specifické zranění, se kterým nemáme moc zkušeností,“ dodal.