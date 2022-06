Dvě pušky ze Sparty, Jablonec loví i ve Slavii: Horejš: Potřebujeme stopera

Ze Sparty už vytáhli dvě mladé pušky: útočníka Václava Sejka a univerzála Matěje Polidara. Pozornost jabloneckého oka se nyní otáčí do Edenu. Pro další ročník fotbalové ligy by mužstvo nového trenéra Davida Horejše rádo získalo posilu na hostování i tam. Kouč se hlásí o zápůjčku Ukrajince Maksyma Talovierova.

Jde o poměrně logickou volbu – a to hned ze dvou důvodů. Jablonečtí, kteří se rozhodně v dalším ročníku plánují vyhnout bojům o záchranu, mají nyní sice poměrně široký kádr, ale na pár místech cítí nouzi. „Budeme mužstvo ještě chtít doplnit na některých postech,“ oznámil Horejš. „Nějaké hráče máme vytipované,“ pokračoval. A nakonec odpověděl i na dotaz, který post ho zajímá nejvíce: „Potřebujeme stopera.“

Do Sparty totiž zamířil Jaroslav Zelený, který ve středové dvojici působil společně s Jakubem Martincem. Vojtěcha Kubistu trenéři na konci ligy úspěšně vytáhli z defenzivy směrem do záložní řady. Talovierov by mohl být řešením, i když jej kouč Slavie Jindřich Trpišovský častěji využívá jako defenzivního středopolaře.

Maksym Talovierov slaví vyrovnávací gól • Foto Reuters

Jenže Horejš ho má načteného jinak. A to jsme u druhého punktu, proč by vysoký blonďák mohl zamířit na sever. Trenér Jablonce ho totiž do velkého fotbalu uvedl v Českých Budějovicích, Talovierov pod ním zasáhl do tří ročníků nejvyšší soutěže. Zaujal tak, že jej Slavia z jihu v zimě vykoupila za 10 milionů korun.

Na jaře se však neprobil do základní sestavy, ve startovací jedenáctce byl pouze dvakrát, nastřádal celkem jedenáct zápasů.

Maksym Talovierov ve F:L za Slavii (jaro 2022):

Zápasy: 11

Minuty: 341

Góly: 0

Asistence: 1

Žluté karty: 3