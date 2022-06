Slovan zbrojí na poháry. Po Kuckovi hledá brankáře, cílí do Česka

Adrián Chovan zvládl minulou sezonu na Tehelném poli slušně, ve 41 zápasech udržel 18 čistých kont a pomohl k zisku mistrovského titulu i osmi bodům v základní skupině Konferenční ligy. Přesto Slovan, kde nakonec zůstal trenér Vladimír Weiss, hledá posilu.

Kromě Františka Placha z polských Gliwic a dalších má bratislavský klub na radaru olomouckého Matúše Macíka a Václava Hladkého, jenž patří třetiligovému anglickému Ipswich Town. Na první pohled jde možná o překvapení, při bližší optice na celkový kontext však obě jména dávají smysl.

Macík se během roku a půl v české FORTUNA:LIZE vypracoval mezi nejzajímavější tuzemské brankáře, v uplynulém ročníku vychytal devět nul, což byl třetí nejvyšší počet. Po odchodu Aleše Mandouse se stal jasnou jedničkou, nic na tom nezměnilo ani hostování slávisty Jana Stejskala.

Téměř dvoumetrový pořízek zaujal nejen zákroky, ale i slušnou rozehrávkou, která mužstvu velmi pomáhala. Macík navíc předtím spolehlivě působil v Ružomberoku, kde si ho pochvaloval kouč David Holoubek. I odtud ho Slovan dobře zná.

„Mají ho na listu, sportovní úsek Matyho pozorně sleduje. Je velmi reálné, že se brzy otevřou konkrétní jednání,“ potvrzuje zdroj z hlavního města Slovenska.

Macíkovi za rok, kdy mu bude třicet, končí v Sigmě smlouva, čímž se dostává do výhodné vyjednávací pozice. A třeba i proto raději Hanáci s předstihem přivedli z Opavy krajana Tomáše Digaňu, kterého teď bude zlepšovat trenér Tomáš Lovásik. Byť je jasné, že potřebovali doplnit kádr vzhledem k postupu béčka do F:NL.

O dva roky starší Hladký má za sebou premiérovou sezonu v League One, zvládl 12 utkání, což je třetinová porce oproti konkurentovi Christianu Waltonovi. Přesun do Bratislavy by pro něj dával smysl zejména z toho důvodu, že by to měl domů do Brna hodinu a půl cesty autem. V jednání je však i transfer do skotského Aberdeenu, což by znamenalo návrat do Premiership. Tam se mu dřív velmi dařilo. Zájem má i Lincoln City a Shrewsbury Town.

„Řeší trochu dilema, rozhodování nebude jednoduché, protože obě varianty jsou zajímavé. Kariérně i ekonomicky,“ přidává jiný zdroj, tentokrát z Česka.

Na Ostrovech si někdejší hráč Zbrojovky či Liberce udělal za tři a půl roku velmi dobré jméno, dřív ho měly v merku i velkokluby z Glasgow nebo celky z Championship. Bude zajímavé sledovat, zda nyní Hladký britskou kapitolu ukončí.

Úvodní duel prvního předkola Ligy mistrů odehraje Weissův mančaft doma šestého července proti gruzínskému mistru Dinamu Batumi. V úterý se v rámci přípravy utká v západočeských Dobřanech s Viktorií Plzeň.