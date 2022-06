Šéf Bohemians: Nejsme nejchudší! O synovi – řediteli i startu rekonstrukce

Předseda představenstva Dariusz Jakubowicz na tiskové konferenci Bohemians • FOTO: ČTK / Kamaryt Michal Další nepovedená sezona. Bohemians zachraňovali prvoligovou příslušnost až v baráži, a i když plnému Ďolíčku spadl obří kámen ze srdce, rozčarování je zřejmé. Na dotazy fanoušků odpovídal v klubovém podcastu Ptejte se Bohemky Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva a šéf generálního partnera klubu. Přinášíme nejzajímavější výroky z více než hodinového rozhovoru.

O poslední sezoně a ambicích klubu Opora 80. let Stanislav Levý klokanům předpovídal baráž už v únoru. „Vůbec nechápu přestupovou politiku a kam chce klub vlastně směřovat,“ prohlásil tehdy. I spousta fanoušků vyčítá vedení klubu nedostatek ambicí a snahu provozovat klub s co nejmenšími náklady. To ale Dariusz Jakubowicz odmítá: „S minulou sezonou jsme strašně nespokojení. Z mého pohledu se navíc vydalo rekordní množství peněz a takhle to dopadlo. Ale tohle není byznys, ale sport. Probíhá hluboká analýza, ze které budu chtít vidět hlavně výsledky. Vidím, že jsme změnili režim přípravy. Zároveň jsme dva tři roky jeli s ohromným množstvím hráčů a chceme, aby byl kádr zúžený na hráče, kteří budou pravidelně hrát. Analýza ještě běží a není to úplně jednoduché, ale změny budou. Ohrazuji se proti tomu, že jsme nejchudší klub, jsme v polovině tabulky. A co se týče platů, tak jsme i o trošku výš než v polovině. Bohemka musí být prvoligový klub se vším všudy. Ne, že jeden rok vyskočí A tým, ale že půjde o celé komplexní řešení, který bude mít vybudované zázemí. Ještě před pár lety jsme neměli ani kam jít trénovat. Mrzí mě, že spousta fanoušků ani nemá zájem zjistit, kam se Bohemka za poslední roky posunula.“ SESTŘIH: Bohemians - Opava 2:0. Klokani si pojistili záchranu Video se připravuje ...

Noví investoři z Autrálie? Sám předseda představenstva dlouhodobě říká, že do Bohemians hledá investora. „Parťáka“, který pomůže s dalším rozvojem. Server iSport už vloni informoval o zájmu australské investorské skupiny, ten ale aktuálně uvázl na mrtvém bodě. Nabídky na odkup sice prý chodí, ale nejsou důvěryhodné. „S myšlenkou investora z Austrálie jsme pracovali. Měli jsme i konkrétní jednání, bohužel přišel covid a byť se syn snažil kontakty obnovit a bylo domluvené setkání v Praze, tak zástupce australského investora nedorazil. Čekáme, jak se to bude vyvíjet dál, ale seriózní jednání si představuji jinak. Je to jedna z našich myšlenek, bylo by to přirozené spojení. V rámci akcionářské struktury jsme si jasně stanovili pravidla, jak má taková akvizice vypadat. Já bych se mohl zbavit břemene, ale znamenalo by to pro Bohemku do roka konec, to nejsou reálné nabídky.“

Syn jako ředitel a Držmíšek odpovědný za sport. Otec Dariusz předseda představenstva, syn Darek ředitel klubu. A byť má Jakubowicz mladší majoritní balík akcií Bohemians, hlava rodiny s podstatně menším podílem drží prst na penězích. Darek Jakubowicz před lety nastoupil jako „dočasný“ ředitel, což kritici často připomínají. Fanoušci často řeší i práci sportovního ředitele Miroslav Držmíška. O Darku Jakubowiczovi: „Je to moje krev a já bych byl nejradši, aby už v Bohemce nebyl. Ale to může přijít až ve chvíli, kdy někdo přijde pomoct. Sehráváme roli v posunu do stability a já svého syna znám, vím, jak je poctivý a jak k práci přistupuje. Jakmile se vrátí do rodinné firmy, bude to pro mě obrovská úleva a obrovský posun třeba i v zahraničním obchodu. Zároveň je vlastníkem 51 procent klubu a kdyby se mi něco stalo, tak věrnějšího fanoušky Bohemky neznám.“ O Miroslavu Držmíškovi: „Znám všechny lidi ve fotbalovém prostředí a pracovitějšího a čestnějšího člověka jsem nenašel. Já mám navíc jedno kritérium, že člověk musí být čestný a nesmí být zapojený do žádných kauz, co by odporovaly mé morálce. Za Mírou Držmíškem jednoznačně stojím. Že nám některé přestupy vyjdou nebo nevyjdou, to je o přeplácení a věcmi mezi agenty. Navíc platíme, nejsme ve zpoždění jako kluby, které už pět měsíců nezaplatily mzdy.“ Darek Jakubowicz • Foto www.bohemians.cz/PJml

Stadion: Ďolíček má svá nejlepší léta dávno za sebou a zasloužil by celkovou rekonstrukci. Majitelem ikonické stavby je pražský magistrát a proces se postupnými krůčky sune dopředu. Kdy se reálně začne? „Praha má peníze na spoustu jiných věcí, tak nevidím důvod, proč by neměla mít na rekonstrukci stadionu. Akorát se to musí odpracovat. Prioritou je domácí kotel, tím by se měla celá rekonstrukce odstartovat, kvůli tomu chceme vybudovat provizorní tribunu na druhé straně. Věci se vyvíjejí, ale obávám se voleb, vidíte různé aféry, které vyplouvají, to může rekonstrukci zbrzdit. Všichni se těšíme, je to velký impuls týmu a klubu. Věřím, že to dopadne dobře, mohlo by se začít stavět někdy okolo roku 2024.“ Počítačová vizualizace budoucího stadionu pražských Bohemians. Jde o objemovou studii. Na vyhlášení architektonické soutěže na skutečnou podobu stadionu se čeká • Foto Foto pro Sport: Bohemians Praha 1905

Případ Keita Úspěšný podnikatel s barvami do sportovních věcí v hodinovém rozhovoru příliš nezabrušoval. Výjimku udělal u případu Ibrahima Keity. Francouzský útočník nedávno podepsal novou smlouvu, nyní se s ním klub loučí, proč? „Pro mě je to velmi zvláštní. Byla absolutní shoda, abychom ho prodloužili s tím, že má potenciál. Propad, který přišel po podpisu smlouvy, si nikdo neumí vysvětlit. Vůbec se nebudu divit, když se za dva roky objeví a budou kolem něj lítat velké sumy. Ale tihle hráči jsou složití. A nerozumíme, proč po podpisu došlo k takovému propadu.“ Bořek Dočkal ze Sparty v souboji o míč s Ibrahimem Keitou z Bohemians • Foto Pavel Mazáč / Sport