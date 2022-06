Dloubák: Baník a přestupy? Zatím chybí bomby. Příchody na půl cesty

V novém díle Dloubáku se zaměříme i na to, zdali Pavel Vrba od vedení dostane posily, které by potřeboval k boji o evropské poháry. Zatím klub na přestupovém trhu trochu přešlapoval na místě - kde potřebuje posílit a přijdou hráči, kteří posunou Baník výš? Má Ostrava na to, aby se konečně probojovala do nejlepší české čtyřky a případně i narušila hegemonii Plzně, Slavie a Sparty? O tom všem a celé řadě dalších témat v novém Dloubáku diskutují redaktoři deníku Sport Michal Kvasnica a Martin Vait.