Trenér Bohemians po osmigólové kovbojce: Divočina i paradoxní zápas

Osm gólů a drama skoro až do konce. První letní přátelák Bohemians bavil, „klokani“ na své tréninkové základně v Uhříněvsi porazili druholigové Táborsko 5:3. „Měli jsme to herně pod kontrolou, ale nevyvarovali jsme se hrubých chyb,“ hodnotil Jaroslav Veselý, trenér Bohemians. Kromě první výhry si vršovický tým připsal ještě jeden úspěch: povedlo se mu najít soupeře na sobotu.

S Táborskem jste dlouho hráli vyrovnanou partii, rozhodli jste až díky dvěma trefám v závěru. Měl jste nervy?

„Byla to divočina. Mrzí mě, že jsme dva ze tří gólů inkasovali po hodně hloupých chybách, potrestaly by je i ligové týmy. Táborsko nemělo tolik šancí, aby z toho byly tři branky.“

A co se povedlo?

„Výstavba hry a vytváření šancí. Celkově jsme měli slušnou produktivitu, mohli jsme dát i víc než pět gólů. Potěšilo mě to, protože jsme hráli ve slepované sestavě a někteří hráči nastoupili na jiných postech, než jsou zvyklí.“

Ačkoliv do startu nové sezony zbývá ještě víc než měsíc, bylo by fajn si střeleckou formu přenést do ligy, viďte?

„Nemůžeme počítat s tím, že v každém zápase dáme pět gólů. Zápas s Táborskem byl trochu paradoxní: občas jsme nezvládali proměňovat tutovky, ale naopak se nám dařilo skórovat z pozic, které na první pohled gólově nevypadaly.“

Jak se vám líbili nováčci? Premiéru v dresu Bohemians měli záložníci Martin Hála s Adamem Jánošem či útočník Ladislav Mužík.

„Na hodnocení je příliš brzy. Hrajeme na dvě jedenáctky a jak jsem zmiňoval, zkoušíme si varianty na různých postech. Korektnější bude hodnotit hráče až po soustředění v Rakousku, kde narazíme na těžké soupeře.“

Ve druhé půli na hrotu kmital univerzál David Bartek, jenž v útoku nastupoval i na jaře a proti Táborsku skóroval. Znamená to, že s ním na téhle pozici počítáte dál?

„Jasně, je to varianta. Je to dané i tím, že někoho ještě šetříme, nehrál třeba náš nejlepší střelec z minulé sezony David Puškáč. Je příjemné, že Barťas je schopný zahrát na víc pozicích, a proti Táborsku mohl dát víc než jeden gól.“

Další zápas jste původně měli hrát v sobotu v Jablonci, který vám po rozlosování FORTUNA:LIGY a zjištění, že se utkáte už v prvním kole, přípravu odřekl. Ceníte si, že se povedlo domluvit náhradního soupeře, polskou Cracovii Krakov?

„Ulevilo se mi, protože jsme se sportovním úsekem obvolávali celé Česko, Polsko a Rakousko. Zrušení zápasu pouhý týden dopředu mi nepřipadalo korektní, ale stalo se a museli jsme se podle toho zařídit. Za Cracovii jsme rádi, je to hodně kvalitní soupeř. I do tohoto zápasu půjdeme z plné fyzické zátěže, ale zase nám to ukáže něco víc.“