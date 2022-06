Emoce v přípravě Plzně. Weiss vypěnil, s Klimentem se chytli pod krkem

Vzniklo to po ostrém Weissově zákroku na Jana Kopice u rohového praporku. Vše dobře viděl Jan Kliment a šel svého parťáka bránit, do strkanice přibíhal i dlouhán Tomáš Chorý. Nejvíc vidět byla dvojice Weiss, Kliment.

„Já mám taky rád emoce - a prohrávat 0:3 není nikomu příjemné. Prostě to takhle bylo a myslím, že to rozhodčí vyřešili dobře. Pokračovalo se dál. Zápas měl vysokou fotbalovou úroveň. Sudí to řešil kartami a uklidnil to tím, dohrálo se v pohodě. Hrál Saša Sojka, nadějný levák. Byl to pro něj zážitek. Záleží na něm, jak bude vypadat jeho další kariéra,“ popsal situaci ze svého pohledu plzeňský asistent Pavel Horváth.

Hráči Slovanu některé situace zbytečně dohrávali, ostré zákroky schytával technický hračička Václav Pilař i další hráči. „Někdo ze Slovanu (Weiss) se navážel do Kopiho, byl naspeedovaný. V zápasech Čechů se Slováky to tak bývá. Hlavně, že se to dohrálo ve zdraví. Jasně, bylo to přehnané. Nedá se nic dělat, takový je fotbal, nehrajeme šachy,“ komentoval vyhrocené chvíle na trávníku dvougólový střelec Chorý.

Plzeň odskočila na začátku druhé půle zvučnému soupeři na rozdíl tří branek. Weiss sice z penalty snížil na 1:3, ale nervozita rostla. Oba hráči se po zákroku na Kopice chytli pod krkem. Normálně by následovaly červené karty, což zkušený arbitr Berka jasně signalizoval. Vzhledem k tomu, že šlo o přípravu, oběma týmům dovolil, aby provinilci šli ze hřiště a pustili místo sebe na plac náhradníky.

Pak došlo k zajímavé situaci, kdy Kliment, místo aby pokračoval v zápase nebo mířil do šatny po červené kartě, na vedlejším hřišti pod dohledem kondičního trenéra doběhával sprinty.

Co ukázala Plzeň

Chorý s Klimentem? Spolupráce funguje

Ofenzivní dvojce to klapalo. Chorý v rozmezí dvou minut dvakrát udeřil a navázal na dvougólové představení proti Karlovým Varům. „Myslím, že nám to spolu šlo,“ culil se odchovanec Sigmy.

Nervy Slovanu

Za stavu 0:3 vylétl kapitán Slovanu Vladimír Weiss, který vyprovokoval strkanici s Klimentem. Oba museli střídat, jinak by sudí Berka vytáhl červené. „Zbytečné,“ shodli se Horváth s Chorým.

Mihálik si říká o místo

Po návratu z hostování tvrdě bojuje o místo v kádru. Mihálik skóroval ve všech přípravách a velmi dobře vypadal i v první půli proti Slovanu. Hráče ve střelecké formě bude složité vyhazovat.